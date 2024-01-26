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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 16:35 |
683
1

СМИ раскрыли все финансовые детали трансфера Марлона Гомеса в Шахтер

«Васко да Гама» получит хорошую компенсацию за своего полузащитника

26 января 2024, 16:35 |
683
1
СМИ раскрыли все финансовые детали трансфера Марлона Гомеса в Шахтер
Leto Ribas/CBF. Марлон Гомес

Бразильский «Васко да Гама» и украинский «Шахтер» оформили все документы относительно трансфера 20-летнего хавбека Марлона Гомеса.

Как и сообщалось ранее, за футболиста «горняки» заплатят 12 миллионов евро, а еще 4 миллиона будут положены бразильскому клубу в виде бонусов.

При этом, бонусы являются весьма легкодостижимыми. В частности, по миллиону евро «Шахтер» будет обязан заплатить «Васко да Гама» в случае, если квалифицируется в основную сетку Лиги чемпионов в сезонах-2024/25 и 2025/26 соответственно.

Оставшиеся два миллиона евро будут зависеть уже непосредственно от успешности выступлений «горняков» в Лиге чемпионов и могут быть получены «Васко да Гама» в случае выхода «Шахтера» в плей-офф турнира (1/8 финала, 1/4 финала, полуфинал).

Фиксированная выплата в 12 миллионов евро будет разделена на три части. Ее «Шахтер» переведет на счета «Васко да Гама» равноценными выплатами по 4 миллиона евро каждый.

В настоящий момент Марлон Гомес находится в распоряжении сборной Бразилии U-23 на Предолимпийском турнире КОНМЕБОЛ. Сразу после его завершения хавбек присоединится к «Шахтеру».

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Марлон Гомес Васко да Гама Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Источник Globo Esporte
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Gargantua
подписали действительно сильных двух бразильцев.
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