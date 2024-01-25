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  4. Источник: Шахтер офомил трансфер бразильского полузащитника
Украина. Премьер лига
25 января 2024, 18:48 |
1678
7

Источник: Шахтер офомил трансфер бразильского полузащитника

Марлон Гомес переходит в команду Пушича

25 января 2024, 18:48 |
1678
7
Источник: Шахтер офомил трансфер бразильского полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон Гомес

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Шахтер» и «Васку да Гама» закрыли трансфер полузащитника Марлона Гомеса, документы подписаны и все оформлено.

Украинский клуб отдаст за 20-летнего игрока 12 миллионов евро и еще 4 миллиона евро возможных бонусов. Гомес выступает на позиции центрального хавбека.

Марлон станет вторым новичком «Шахтера» в это трансферное окно. На прошлой неделе клуб за 15 миллионов евро подписал вингера Кевина.

Гомес в прошлом сезоне бразильской Серии A отыграл 23 матча и сделал 1 ассист. Выступает за сборную Бразилии U-23.

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Марлон Гомес Шахтер Донецк Васко да Гама трансферы трансферы УПЛ
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 7
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Sheva19
Отлично Шахтер усиливаетьса надо первое место и на прямую в Лигу чемпионов 
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0
OtsoCity
👍
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0
Лига конференций без динамо
Супер ещё один топчик у чемпиона  
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0
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New Zealander
Отлично. Теперь ждемс еще того хорвата и Витиньйо.
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-1
Лига конференций без динамо
Ждём нытьё дырявых кипрских опзжшников к которым даже игроки из Эритреи не идут за динамо в упл играть  и это сам Суркис недавно рассказывал 
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-1
New Zealander
После таких трансферов все будут отказыватся играть с Шахтером в ЛЕ боясь оказатся в роли Сан Марино
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-5
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