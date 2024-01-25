Источник: Шахтер офомил трансфер бразильского полузащитника
Марлон Гомес переходит в команду Пушича
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Шахтер» и «Васку да Гама» закрыли трансфер полузащитника Марлона Гомеса, документы подписаны и все оформлено.
Украинский клуб отдаст за 20-летнего игрока 12 миллионов евро и еще 4 миллиона евро возможных бонусов. Гомес выступает на позиции центрального хавбека.
Марлон станет вторым новичком «Шахтера» в это трансферное окно. На прошлой неделе клуб за 15 миллионов евро подписал вингера Кевина.
Гомес в прошлом сезоне бразильской Серии A отыграл 23 матча и сделал 1 ассист. Выступает за сборную Бразилии U-23.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Жирона» проиграла «Мальорке» и вылетела из турнира
Счет открыл Кайл Ларин, а затем форвард Абдон Пратс оформил дубль