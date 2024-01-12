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Украина. Премьер лига
12 января 2024, 10:33 | Обновлено 12 января 2024, 10:41
617
0

Шахтер, клубы из Англии, Италии и Германии интересуются Марлоном Гомесом

Хавбек «Васко да Гама» может переехать в Европу уже в январе

12 января 2024, 10:33 | Обновлено 12 января 2024, 10:41
617
0
Шахтер, клубы из Англии, Италии и Германии интересуются Марлоном Гомесом
instagram.com/marlin10_

Несколько клубов английской Премьер-лиги, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, не приводя больше никакой конкретики, проявляют заинтересованность в услугах 20-летнего центрального полузащитника «Васко да Гама» Марлона Гомеса.

Также к футболисту есть интерес в Италии («Фиорентина», «Интер»), Германии («Вердер») и Украине, где претендентом на бразильца называется «Шахтер».

При наличии привлекательного предложения Марлон Гомес может покинуть «Васко да Гама» уже в январе.

Контракт хавбека с его нынешним клубом рассчитан до конца 2026 года, а оценочная стоимость составляет 6 миллионов евро.

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Васко да Гама Шахтер Донецк Фиорентина Интер Милан Вердер трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы Бундеслиги
Источник Dailysports.net
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