Шахтер прав, подписав Кевина. Но эмоции все равно зашкаливают

«Шахтер» наконец-то официально объявил о подписании молодого бразильского полузащитника Кевина. Сергей Палкин, генеральный директор «горняков», в своем «программном» интервью по поводу этого резонансного приобретения раскрыл как финансовые детали сделки, так и вообще аргументы в пользу этого трансфера.

По словам Сергея Анатольевича, «будущую мировую звезду» донецкий клуб приобрел за 12 миллионов евро плюс возможные добавочные три миллиона бонусами. С бразильским «Палмейрасом» за Кевина «Шахтер» договорился рассчитываться частями – на протяжении двух лет. Это что касается финансовой стороны вопроса.

Теперь что касается нефинансовой стороны. Вообще всех остальных «сторон». Так вот, по словам Палкина, данный трансфер направлен в первую очередь на усиления команды, ведь Кевин – «футболист с прекрасной скоростью, потрясающим дриблингом, высоким футбольным интеллектом, качественной передачей и хорошим ударом».



ФК Шахтер. Сергей Палкин

«Гимн Лиги чемпионов на украинских стадионах», «имидж Украины и развитие украинского футбола», «невозможность развивать футбол без инвестиций», – гендир «Шахтера» наговорил в этот раз много. И практически все, кажется, по делу. Только вот все равно в этом случае что-то гложет изнутри, что-то не позволяет поаплодировать «Шахтеру».

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Игровые характеристики, столь щедро выписанные дорогостоящему новичку от Палкина, позволю себе вынести за скобки. Тут все более или менее понятно, более или менее однозначно. Во всяком случае, было бы странно, чтобы покупатель, который так долго и рьяно охотился за своей покупкой, потом не расхваливал ее.

Напомню, что «Шахтер» начал вести Кевина с декабря 2022-го, когда футболисту было лишь 19 лет. «Горняки» тогда предлагали четыре миллиона. «Палмейрас» отказал.

Спустя месяц «оранжево-черные» предложили за «будущую мировую звезду» на миллион больше. Плюс бонусы. Но «Палмейрас» и в этот раз устоял.

«Шахтер» повысил ставку до десяти миллионов евро, но бразильский клуб снова был непреклонным.

Затем эпопея вроде бы стихла, и «горняки» переключились на других бразильцев. Тем не менее, нынешней зимой «Шахтер» снова вернулся к кандидатуре Кевина. В этот раз клубы ударили по рукам.



ФК Шахтер. Марино Пушич и Кевин

Лично мне очевидно, что Кевин куплен как прямая замена Мудрика, ибо левый фланг полузащиты/атаки у команды после отхода Михаила в Лондон так и проседает. «Шахтер» это понимает не хуже нас с вами, поэтому и подсуетился.

Не нужно быть провидцем, чтобы понимать, что данный трансфер направлен, в первую очередь, на точечное усиление команды в режиме «здесь и сейчас». Действующий чемпион Украины делает все от него зависящее, дабы снова стать лучшей командой страны. И, как следствие, попасть напрямую в Лигу чемпионов.

Для этого «горняки» снова выходят на бразильский трансферный рынок, где ведут себя достаточно агрессивно. Мне кажется, что трансферов типа Хусрава Тоирова в «Шахтере» больше не будет. Донецкий клуб полностью оклемался (имеется ввиду то, как «горняки» вели себя в начале полномасштабной войны и ведут себя сейчас), пришел в себя. Массовой закупки украинцев и/или легионеров из ближайшего зарубежья не будет. Этот этап пройден. «Шахтер» снова хочет расти, снова хочет быть на слуху, снова хочет тратить. И снова хочет зарабатывать.

Очевидно мне и то, что Кевин пока что слишком далек от тех реверансов, которые ему щедро выписывал Палкин. Этот футболист так и не пробился в основу «Палмейраса», хотя имел и шансы, и возможности. При переходе от юношеского во взрослый футбол Кевин резко сник, стушевался, потерял в результативности. В общем, на уровне взрослого чемпионата Бразилии вингер так и не сумел себя толком проявить.

Это отнюдь не означает, что он не заиграет на уровне УПЛ. Это лишь говорит о том, что трансфер – достаточно рискованный. Может и выстрелить, а может получиться и холостой выстрел. Бразильские новички «Шахтера», пришедшие в команду во время рашистской агрессии – фактически все такие: вещи в себе.

По понятным причинам донецкий клуб сейчас не может ангажировать чемпионов молодежных и юношеских Мундиалей – они сейчас в нашу страну не горят желанием приезжать, да и топ-клубы континента сами решили вкладываться в бразильский рынок тинейджеров напрямую, а не перепокупать их у «Шахтера» в разы больше.



ФК Шахтер. Кевин

Так что логика в этом трансфере определенно есть. Ее, эту логику, даже можно назвать железной. А если, ко всему прочему, «тонкий нюх» селекционной службы клуба снова подтвердится, и Кевин сможет заиграть сразу же, став движущей силой команды на пути к чемпионству, то его 15 миллионов отобьются уже ранней осенью щедрыми премиальными от УЕФА, положенными за выход в групповой этап чемпионской Лиги.

Ну, а не заиграет по каким-то причинам этот Кевин, затеряется где-то в запасе, как Эгиналдо – что же, такое тоже бывает. Даже у клубов, в которых отличный селекционный отдел, с потрясающим чутьем. Хочешь или нет, но на одного Мудрика все равно приходится пара-тройка таких, как Новатус Мироши.

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Однако во всей этой истории лично меня корежит не логика, а эмоции. «Головой» я понимаю, что «Шахтер» – частное предприятие. Как «Райфайзенбанк», «Новая Почта» или «Рошен». И, по правилам ведения бизнеса, футбольный клуб имеет право тратить свои заработанные средства так, как считает нужным.

Посему на упреки типа «на 15 миллионов евро это сколько же можно было купить дронов» они могут просто не обращать внимания. Дескать, мы платим налоги «по-белому», мы участвуем в разных и многих благотворительных мероприятиях.



ФК Шахтер. Дарио Срна и Кевин

Да и вообще, как сказал Сергей Палкин, «каждый сегодня старается и делает все, что в его силах».

Но вот «сердцем» принять нынешний «Шахтер» я уже не могу.

Не мне упрекать донецкий клуб в том, что он сейчас делает для защиты страны. Но вот упрекать «Шахтер» в том, что они не делали/не сделали ранее, я могу. И буду.

За позицию «и нашим, и вашим» в самом начале войны – в 2014-м. За лобызание президента клуба с «дважды несудимым» президентом страны, когда тот сбежал из Киева и перекантовывался в Донецке. Как раз в резиденции Ахметова. За автомобильные гудки вместо реальной помощи Украине.

Ринат Ахметов многое мог сделать в свое время, чтобы не допустить того, что сейчас происходит на нашей земле. Это лично мое мнение. Но в силу разных причин это не было сделано.

Теперь этот клуб пытается выглядеть не только презентабельно, но и патриотично.

И я им местами даже поверю.

Но в свою душу больше не пущу.