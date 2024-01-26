Юрген Клопп. Властелин сердец

Юрген собирался уходить еще раньше. В 2019-м агент немецкого тренера Марк Косицке просил «Ливерпуль» не спешить с продлением контракта, ибо Клопп еще не решил, хочет ли он работать в клубе и дальше.

Тот же Косицке сказал тогда, что главная проблема, из-за которой Клоппу не весьма комфортно в Англии – погода: «Улла (жена Клоппа) и Юрген встают утром, и еще темно. Когда они снова встречаются вечером, то уже опять темно или серо, и моросит».

Фрау Улла очень любит солнце.

Солнце любит и герр Юрген. Но, в то же время, он полюбил Британию по-настоящему. Причем не сейчас, в бытность главным тренером одной из самых популярных команд мира, а значительно раньше. Когда Юрген Клопп не имел за душой ничего, кроме молодости и желания путешествовать.

Тогда он очень любил колесить Англией на железнодорожном транспорте. Ночевал в дешевых хостелах. Чтобы не платить за ночлег – платить-то толком и нечем было, будущий апологет «гегенпрессинга» помогал прислуге убирать номера. А на сэкономленные деньги – порядка десяти фунтов – завтракал.

Клоппу нравилась такая жизнь – веселая, легкая, общительная. Он запросто сходился с людьми. Для него абсолютно не важно, с кем говорить – уборщиком, продавцом или полицейским.

Это удивительное качество пригодится ему чуть позже. Когда он станет иконой современного тренера. Современной такой иконой – без ретуши, без делового смокинга, без гладко выбритых скул, в смешных очках, с еще более смешными вставными зубами, в неизменном спортивном костюме. Словно его только что полусонного вытолкали из поезда где-то в окрестностях Кентербери. Но такого близкого, узнаваемого. Нашего.

И уже тогда, три десятка лет назад, Клопп признался себе, что очень бы хотел поработать в Англии. И что даже хотел бы там осесть. Хотя английская погода ему никогда не нравилась – это сущая правда.

Не преодолел он этот дождевой барьер и в зрелости, когда в качестве босса приехал на «Энфилд».

Тем не менее, в конце 2019-го «Ливерпуль» сумел договориться с Клоппом о продлении истекающего в 2022 году контракта на еще четыре сезона.

Однако отработать контракт с «Ливерпулем» до конца Клопп все-таки не смог. И в этот раз климатические нюансы Туманного Альбиона отошли на задний план. А может, и еще дальше.

***

Во всяком случае, ни Косицке, ни клуб, ни сам Юрген о погоде сейчас ничего не говорили. Клопп признался, что он иссяк. Выгорел. Он больше не тянет. У него «заканчиваются силы». И по окончании нынешнего сезона он покинет «Ливерпуль».

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Клуб уже в курсе – Юрген предупредил об этом еще в ноябре. Чтобы в июне не застать врасплох клуб, который стал для него родным.

Когда восемь лет назад Клопп возглавил «красных», о «Ливерпуле» он отзывался, как о «спящем гиганте». Сейчас «Ливерпуль» - настоящий гигант. И таковым его сделал именно Клопп.

Он изменил в команде все – систему, тактику, схему, роль отдельных игроков. Уже в своем первом поединке во главе «Ливерпуля» - против «Тоттенхэма» - команда Клоппа удивила контрпрессингом, который впоследствии был назвал «гегенпрессингом». Или «хеви-металом».

Юрген быстро разобрался в причинах, почему «гигант» все еще спит. Фирмино он поставил в центр нападения, схему 4-2-3-1 сменил на 4-3-3 (когда пришли Мане и Вейналдум).

Когда пришли Салах и Алисон, а чуть позже и ван Дейк, «Ливерпуль» стал просто идеальным. Даже с учетом ухода Коутиньо.

Для меня лично апофеоз Юргена на «Энфилде» - разгром «Барсы» 4:0. После выездного поражения 0:3. Помню, за несколько дней до начала того матча Жозе Моуринью сказал пророческие слова: если кто-то и способен отыграть фору в три мяча с «Барсой», так это лишь Клопп.

Я болел тогда за Месси. Но, Боже мой, какой тогда был «Ливерпуль»! Не очароваться им было решительно невозможно. И дело ведь не только в правильных тренерских решениях – таковыми во главе «красных» может похвастаться и Рафа Бенитес. На «Энфилде» его тоже уважают. И всегда будут уважать, хоть он и приезжал туда позже с чужими командами.

Но по-настоящему любить его фаны «Ливера» вряд ли будут: замкнутый, необщительный, застегнут на все пуговицы, держит всех на дистанции. Он, безусловно, профессионал своего дела. Но скорее как высокооплачиваемый наемный работник.

А Клопп – яркая противоположность Бенитесу. Да и Моуринью тоже. Да и Гвардиоле.

Я даже не знаю, с кем еще из нынешних топ-тренеров можно сравнить Юргена. Да ни с кем, наверное. Ощущение своего парня, старшего брата, родного человека, отца, который все знает, всем поможет, всех убедит. И всех победит.

Причем не об колено сломает, а сделает это красиво, интеллигентно и искренне. По-настоящему. Я не знаю, кто еще так способен сделать. Кто еще способен так залезть в душу, оставив там неизгладимый след.

Я не сомневаюсь, что Шенкли, Пейсли и Далглиш в истории «Ливерпуля» на данный момент оставили более заметные следы. Именно они сделали этот клуб знаковым. Но именно Клопп вернул причитающееся «красным» величие.

Я буду очень скучать по «Ливерпулю» Клоппа. Как скучаю по «Арсеналу» Арсена. Или по «МЮ» сэра Алекса. Или по «Динамо» Валерия Васильевича.

И я очень хочу, чтобы в свой последний сезон на «Энфилде» Юрген выиграл единственное недостающее звено в его богатейшей мерсисайдской карьере – Лигу Европы. И чтобы выиграл АПЛ. Пусть звезды так сложатся. Пусть все закончится так, как заканчиваются сказки со счастливым концом.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Я буду очень скучать по самому Клоппу. Я буду очень надеяться, что после того, как он снова восстановит свои силы, как он перезарядит свои батарейки, как он и его Улла насладятся солнцем, - я хочу вновь его увидеть в «Ливерпуле». Во всяком случае, он оставил для всех нас, а может, и для себя тоже, путь назад. Может, и не путь, но маленькую лазейку – точно.

«Если вы у меня спросите – буду ли я еще когда-нибудь работать тренером, то сейчас я бы сказал – нет. Но я точно знаю, что никогда не буду руководить любым другим клубом в Англии, кроме «Ливерпуля». Это сто процентов».

Будь, пожалуйста, будь, герр Юрген. Без вашего присутствия «Игра миллионов» - всего лишь «игра Миллионов». Вы отдавали полностью нашей игре душу. Игра вам платила взаимностью. Вам еще есть, что дать этой игре. Как и игре – дать вам.

Поэтому возвращайтесь обязательно. 57 лет – отнюдь не повод, чтобы навсегда покинуть Средиземье и отправиться с эльфами за Море.

Возвращайтесь в «Ливерпуль».

А еще лучше (для меня) – в «Барселону». Там больше солнца.

Фрау Улла точно будет довольна.