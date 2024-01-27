У кого 8.2? Стала известна оценка Мудрика за матч в Кубке Англии
«Челси» сыграл в сухую ничью с «Астон Виллой»
В пятницу, 26 января, состоялся матч 1/16 финала розыгрыша Кубка Англии, в котором сыграли «Челси» и «Астон Вилла». Матч завершился нулевой ничьей, команды будут ждать переигровки.
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал матч на скамье для запасных и вышел на поле на 77-й минуте. Выступление украинца статистический портал WhoScored оценил в 6,00 баллов.
Главным героем поединка стал голкипер «пенсионеров» Джордже Петрович, который сохранил ворота на замке и получил от WhoScored высокую оценку в 8.2 балла.
Оценки матча Челси – Астон Вилла от WhoScored
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