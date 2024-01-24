Разгром от Челси, первое поражение Далакяна, вылет Костюк в четвертьфинале
Главные новости за 23 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 23 января.
1A. Челси забил 6 мячей и вышел в финал Кубка лиги. Мудрик сыграл первый тайм
Во втором матче «синие» разгромили «Мидлсбро» со счетом 6:1
1B. Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
«Челси» разгромил «Мидлсбро» в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги
1C. У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
Украинец отыграл первый тайм
2. Шахтеру интересен 19-летний Витиньо из Крузейро
«Горняки» присматриваются к еще одному бразильскому легионеру
3A. Кто вышел в плей-офф КАН? Алжир вылетел, сенсационно проиграв Мавритании
Команда Рияда Мареза не попала в плей-офф, заняв последнюю позицию
3B. Камерун вырвал победу у Гамбии и вышел в 1/8 финала Кубка Африки
Математические шансы на продолжение борьбы потеряла команда Ганы
4A. Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
«Ман Сити» заинтересовался Довбиком и Цыганковым
4B. Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Украинский форвард может заменить Морату в «Атлетико»
5. Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Мичел поделился ожиданиями от следующей игры
6. Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
Самба Диалло покинет киевский клуб
7A. Первая медаль сборной Украины на юношеских ОИ. Пуцко взяла бронзу в спринте
Полина успешно выступила на IV зимних Юношеских Олимпийских играх в Канвондо
7B. Скелетон. Лавренюк принес Украине вторую медаль юношеских ОИ-2024
Украинец завоевал серебро в скелетоне
8A. Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Украинка не сумела обыграть Коко и выйти в полуфинал австралийского мейджора
8B. Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
Первую путевку в финал разыграют чемпионка 2023 и победительница US Open 2023
8C. Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Людмила и Алена Остапенко в двух сетах выиграли у тандема Гарсия / Младенович
9A. Первое поражение. Артем Далакян проиграл японцу пояс чемпиона мира WBA
23 января в японском городе Осаке состоялся чемпионский бой
9B. Далакян проиграл. Возможно, это последний бой Артема
Украинцу не хватило ударов
10A. Двадцать лет спустя. 7 самых дорогих трансферов зимы в УПЛ сезона 2003/04
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