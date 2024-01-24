Разгром от Челси, первое поражение Далакяна, вылет Костюк в четвертьфинале

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 23 января.

1A. Челси забил 6 мячей и вышел в финал Кубка лиги. Мудрик сыграл первый тайм

Во втором матче «синие» разгромили «Мидлсбро» со счетом 6:1

1B. Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро

«Челси» разгромил «Мидлсбро» в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги

1C. У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги

Украинец отыграл первый тайм

2. Шахтеру интересен 19-летний Витиньо из Крузейро

«Горняки» присматриваются к еще одному бразильскому легионеру

3A. Кто вышел в плей-офф КАН? Алжир вылетел, сенсационно проиграв Мавритании

Команда Рияда Мареза не попала в плей-офф, заняв последнюю позицию

3B. Камерун вырвал победу у Гамбии и вышел в 1/8 финала Кубка Африки

Математические шансы на продолжение борьбы потеряла команда Ганы

4A. Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны

«Ман Сити» заинтересовался Довбиком и Цыганковым

4B. Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика

Украинский форвард может заменить Морату в «Атлетико»

5. Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»

Мичел поделился ожиданиями от следующей игры

6. Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию

Самба Диалло покинет киевский клуб

7A. Первая медаль сборной Украины на юношеских ОИ. Пуцко взяла бронзу в спринте

Полина успешно выступила на IV зимних Юношеских Олимпийских играх в Канвондо

7B. Скелетон. Лавренюк принес Украине вторую медаль юношеских ОИ-2024

Украинец завоевал серебро в скелетоне

8A. Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open

Украинка не сумела обыграть Коко и выйти в полуфинал австралийского мейджора

8B. Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024

Первую путевку в финал разыграют чемпионка 2023 и победительница US Open 2023

8C. Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open

Людмила и Алена Остапенко в двух сетах выиграли у тандема Гарсия / Младенович

9A. Первое поражение. Артем Далакян проиграл японцу пояс чемпиона мира WBA

23 января в японском городе Осаке состоялся чемпионский бой

9B. Далакян проиграл. Возможно, это последний бой Артема

Украинцу не хватило ударов

10A. Двадцать лет спустя. 7 самых дорогих трансферов зимы в УПЛ сезона 2003/04

Вспоминаем период истории, когда доллар был по 5,3, а евро – по 6,7

10B. Луиджи Рива: итальянский гений, остававшийся верным Сардинии до конца

Памяти лучшего бомбардира в истории сборной Италии