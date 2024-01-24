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24 января 2024, 08:35 | Обновлено 24 января 2024, 09:02
1089
0

Разгром от Челси, первое поражение Далакяна, вылет Костюк в четвертьфинале

Главные новости за 23 января на Sport.ua

24 января 2024, 08:35 | Обновлено 24 января 2024, 09:02
1089
0
Разгром от Челси, первое поражение Далакяна, вылет Костюк в четвертьфинале
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 23 января.

1A. Челси забил 6 мячей и вышел в финал Кубка лиги. Мудрик сыграл первый тайм
Во втором матче «синие» разгромили «Мидлсбро» со счетом 6:1

1B. Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
«Челси» разгромил «Мидлсбро» в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги

1C. У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
Украинец отыграл первый тайм

2. Шахтеру интересен 19-летний Витиньо из Крузейро
«Горняки» присматриваются к еще одному бразильскому легионеру

3A. Кто вышел в плей-офф КАН? Алжир вылетел, сенсационно проиграв Мавритании
Команда Рияда Мареза не попала в плей-офф, заняв последнюю позицию

3B. Камерун вырвал победу у Гамбии и вышел в 1/8 финала Кубка Африки
Математические шансы на продолжение борьбы потеряла команда Ганы

4A. Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
«Ман Сити» заинтересовался Довбиком и Цыганковым

4B. Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Украинский форвард может заменить Морату в «Атлетико»

5. Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Мичел поделился ожиданиями от следующей игры

6. Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
Самба Диалло покинет киевский клуб

7A. Первая медаль сборной Украины на юношеских ОИ. Пуцко взяла бронзу в спринте
Полина успешно выступила на IV зимних Юношеских Олимпийских играх в Канвондо

7B. Скелетон. Лавренюк принес Украине вторую медаль юношеских ОИ-2024
Украинец завоевал серебро в скелетоне

8A. Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Украинка не сумела обыграть Коко и выйти в полуфинал австралийского мейджора

8B. Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
Первую путевку в финал разыграют чемпионка 2023 и победительница US Open 2023

8C. Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Людмила и Алена Остапенко в двух сетах выиграли у тандема Гарсия / Младенович

9A. Первое поражение. Артем Далакян проиграл японцу пояс чемпиона мира WBA
23 января в японском городе Осаке состоялся чемпионский бой

9B. Далакян проиграл. Возможно, это последний бой Артема
Украинцу не хватило ударов

10A. Двадцать лет спустя. 7 самых дорогих трансферов зимы в УПЛ сезона 2003/04
Вспоминаем период истории, когда доллар был по 5,3, а евро – по 6,7

10B. Луиджи Рива: итальянский гений, остававшийся верным Сардинии до конца
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Источник Sport.ua
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