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  4. Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Испания
23 января 2024, 15:32 |
8861
2

Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»

Мичел поделился ожиданиями от следующей игры

23 января 2024, 15:32 |
8861
2
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В среду, 24 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Мальорка» и «Жирона». Матч состоится на стадионе «Мальорка Сон Муа» и начнется в 20:30.

Наставник «Жироны» Мичел поделился ожиданиями от этой игры.

«Эйфории нет. Мы очень взволнованы, для нас это исторический матч, поскольку клуб никогда не доходил до полуфинала Кубка Испании. «Мальорка» – отличная команда и они хорошо выступают на домашнем поле. Лишь хорошо играя мы сможем войти в историю. Для нас это отличный вызов, я всегда придавал большое значение кубковым турнирам и дойти до полуфинала для «Жироны» будет очень большим достижением», – сказал тренер.

Ранее стало известно, что Артем Довбик и Виктор Цыганков смогут сыграть против «Альмерии».

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Источник L'Esportiu
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Довбык должен делать дубль.
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