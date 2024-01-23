Стало известно, сыграет ли Довбик в кубковом матче после повреждения колена
Украинский дуэт должен принять участие в следующем матче «Жироны»
В среду, 24 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Мальорка» и «Жирона». Матч состоится на стадионе «Мальорка Сон Муа» и начнется в 20:30.
В последнем матче Ла Лиги защитник «Севильи» Серхио Рамос въехал шипами в колено Артема Довбика, оставив следы от удара. К счастью, Артем продолжил игру. После матча было видно, что украинцу наложили повязку со льдом на колено.
Довбик все-таки попал в заявку «Жироны» на матч против «Мальорки». В матче также примет участие еще один украинец Виктор Цыганков.
📋 CONVOCATÒRIA 🏆#RCDMallorcaGirona | #LaCopaMola pic.twitter.com/b4tWqK1GVn— Girona FC (@GironaFC) January 23, 2024
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