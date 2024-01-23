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Кубок Испании
23 января 2024, 15:04 | Обновлено 23 января 2024, 15:07
916
0

Стало известно, сыграет ли Довбик в кубковом матче после повреждения колена

Украинский дуэт должен принять участие в следующем матче «Жироны»

23 января 2024, 15:04 | Обновлено 23 января 2024, 15:07
916
0
Стало известно, сыграет ли Довбик в кубковом матче после повреждения колена
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В среду, 24 января, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором сыграют «Мальорка» и «Жирона». Матч состоится на стадионе «Мальорка Сон Муа» и начнется в 20:30.

В последнем матче Ла Лиги защитник «Севильи» Серхио Рамос въехал шипами в колено Артема Довбика, оставив следы от удара. К счастью, Артем продолжил игру. После матча было видно, что украинцу наложили повязку со льдом на колено.

Довбик все-таки попал в заявку «Жироны» на матч против «Мальорки». В матче также примет участие еще один украинец Виктор Цыганков.

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Мальорка Жирона Кубок Испании по футболу Виктор Цыганков Артем Довбик травма травма колена
Источник ФК Жирона
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