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  4. ФОТО. Рамос въехал шипами в колено Довбика, оставив следы от удара
Испания
21 января 2024, 23:33 | Обновлено 21 января 2024, 23:40
6458
8

ФОТО. Рамос въехал шипами в колено Довбика, оставив следы от удара

Украинец продолжил игру

21 января 2024, 23:33 | Обновлено 21 января 2024, 23:40
6458
8
ФОТО. Рамос въехал шипами в колено Довбика, оставив следы от удара
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 21 января, проходит матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором играют «Жирона» и «Севилья». Игра проходит в Жироне на «Эстадио Мунисипале де Монтиливи».

По состоянию на 65 минуту «Жирона» побеждает со счетом 4:1. Главным героем первого тайма стал украинский форвард Артем Довбик, сумевший оформить хет-трик.

В конце первого тайма защитник «Севильи» Серхио Рамос въехал шипами в колено Довбика, оставив следы от удара. К счастью, Артем продолжил игру.

ФОТО. Рамос въехал шипами в колено Довбика, оставив следы от удара

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Севилья Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик видео Серхио Рамос фото
Источник Sport.ua
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Istm
Рамос як був покидьком так і лишається
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+15
Viktor Shuper
те шо Рамос підр то давно знають, нічого нового. я ніколи не забуду як ця гнида Салаха поламала в фіналі ЛЧ
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+12
Gargantua
Рамос всегда был свинья в плане футбольной этики
не забуду как он юного Рыбку подло вырубил
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+8
AleksDnipro
Іспанська гнида
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+8
Микола Захарченко
Цим він розписався у своєму хамстві та безсилі перед Артемом 
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+7
Український Крим
Якби Рамос грав проти ДК в часи Лужного-Головка- Ващука-Юри Максимова-Гусіна, цього покидька переламали б за декілька секунд після таких підлянок
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+4
Fitness.sports
Салах хорошо помнит эту гниль
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+4
🔱Avtoigor🔱
Дісталося сьогодні і Віті, хоч би все було норм з ними обома.
Ответить
0
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