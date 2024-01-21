В воскресенье, 21 января, проходит матч 21-го тура чемпионата Испании, в котором играют «Жирона» и «Севилья». Игра проходит в Жироне на «Эстадио Мунисипале де Монтиливи».

По состоянию на 65 минуту «Жирона» побеждает со счетом 4:1. Главным героем первого тайма стал украинский форвард Артем Довбик, сумевший оформить хет-трик.

В конце первого тайма защитник «Севильи» Серхио Рамос въехал шипами в колено Довбика, оставив следы от удара. К счастью, Артем продолжил игру.

ФОТО. Рамос въехал шипами в колено Довбика, оставив следы от удара