ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
Украинец ярко начал матча Ла Лиги
Форвард Жироны Артем Довбик забил три гола в матче чемпионата Испании против Севильи. Игрок сравнял счет на 13-й минуте после того, как соперник вышел вперед на 10-й минуте.
А уже на 15-й минуте украинец забил второй мяч, а на 18-й – третий. Довбик с 14 голами в Ла Лиге делит первое место в хавбеком Реала Джудом Беллингемом.
Со старта на поле вышел украинский хавбек Виктор Цыганков, но Довбику ассистировали Савио, Порту и Коуто.
Видео хет-трика Артема Довбика
Первый гол Довбика
Второй гол Довбика
Третий гол Довбика
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