ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги

Форвард Жироны Артем Довбик забил три гола в матче чемпионата Испании против Севильи. Игрок сравнял счет на 13-й минуте после того, как соперник вышел вперед на 10-й минуте.

А уже на 15-й минуте украинец забил второй мяч, а на 18-й – третий. Довбик с 14 голами в Ла Лиге делит первое место в хавбеком Реала Джудом Беллингемом.

Со старта на поле вышел украинский хавбек Виктор Цыганков, но Довбику ассистировали Савио, Порту и Коуто.

Видео хет-трика Артема Довбика

Первый гол Довбика

Второй гол Довбика

Третий гол Довбика