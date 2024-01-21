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  4. ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
Испания
21 января 2024, 22:21 | Обновлено 21 января 2024, 22:48
10881
15

ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги

Украинец ярко начал матча Ла Лиги

21 января 2024, 22:21 | Обновлено 21 января 2024, 22:48
10881
15
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард Жироны Артем Довбик забил три гола в матче чемпионата Испании против Севильи. Игрок сравнял счет на 13-й минуте после того, как соперник вышел вперед на 10-й минуте.

А уже на 15-й минуте украинец забил второй мяч, а на 18-й – третий. Довбик с 14 голами в Ла Лиге делит первое место в хавбеком Реала Джудом Беллингемом.

Со старта на поле вышел украинский хавбек Виктор Цыганков, но Довбику ассистировали Савио, Порту и Коуто.

Видео хет-трика Артема Довбика

Первый гол Довбика

Второй гол Довбика

Третий гол Довбика

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Артем Довбик Жирона Севилья чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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zeka23
Наш козак!!! Браво!!! Вже хет-трик!
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+24
Viktor Shuper
думаю, буде і покер! а може навіть і 5! дуже пре йому сьогодні, хай двіжує і радує нас 
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+10
Андрей Залищук
Довбик просто космос!!!! 3 банки за 6 хвилин
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+9
Макс Максов
Літом трансфер в топ клуб! Скріньте!
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+5
Показать Скрыть 3 ответа
BATI-GOOOOOL
Витя пока какой-то не такой.
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Cruyff
Який нахрін Белінгем в гонці з Довбиком
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0
Gold Stoned
Востаннє напевно ще Шева забивав хеттрик в топ5
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0
Gold Stoned
Монстр!!!
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0
Aleks Komarov
нарешті відео не в тг. невже це сталося
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0
30263
Жаль, но Жирону - растянут. А, в неё еще вложиться - и была бы КОМАНДА!
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0
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