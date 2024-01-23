Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Украинский форвард может заменить Морату в «Атлетико»
26-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов Европы.
По информации испанского портала Todo Fichajes, руководство мадридского «Атлетико» хотело бы видеть украинского форварда в своей команде. «Матрасники» могут попытаться приобрести Довбика уже летом 2024 года, если им удастся продать Альваро Морату.
Руководители клуба считают, что следующее трансферное окно будет последней возможностью выручить за Морату хотя бы какую-нибудь сумму.
Мадридский клуб готов предложить за Довбика «Жироне» 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что к Довбику проявляют интерес три гранда АПЛ.
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да, наверное это последняя возможность продать его за деньги.