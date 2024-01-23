Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны

Украинскими лидерами «Жироны» Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым заинтересовался действующий чемпион АПЛ.

Ранее портал Cronica Global сообщал, что два украинских футболиста заинтересовали «Барселону», но решение по их возможной продаже из «Жироны» будет приниматься руководством City Football Group, которое являются владельцами и английского «Манчестер Сити».

Сообщается, что спортивный директор «горожан» Чики Бегиристайн лично присутствовал на последнем матче «Жироны» против «Севильи», где наблюдал за игроками каталонского клуба. «Манчестер Сити» прежде всего интересен Артем Довбик, который по своему телосложению и стилю игры похож на норвежца Эрлинга Холанда. Английский клуб также внимательно следит за Яном Коуто, Савио и украинским хавбеком Виктором Цыганковым.

Ранее сообщалось, что к Довбику проявляют интерес три гранда АПЛ.