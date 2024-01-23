Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024

23 января состоялись матчи 1/4 финала в нижней половине сетки женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Украинка Марта Костюк в трех партиях проиграла чемпионке US Open 2023 Коко Гофф.

Барбора Крейчикова не сумела сотворить сенсацию в матче с действующей победительницей австралийского мейджора Ариной Соболенко.

Отметим, что Гофф обыграла Соболенко в финале Открытого чемпионата США 2023. С тех пор они еще не играли между собой.

Australian Open. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Коко Гофф [4] – Марта Костюк – 7:6(6), 6:7(3), 6:2

Арина Соболенко [2] – Барбора Крейчикова [9] – 6:2, 6:3

Australian Open. 1/2 финала

Нижняя часть сетки

Коко Гофф [4] – Арина Соболенко [2]