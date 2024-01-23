Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
Australian Open
23 января 2024, 13:21 | Обновлено 23 января 2024, 13:47
5056
6

Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024

Первую путевку в финал разыграют чемпионка прошлого года и победительница US Open 2023

23 января 2024, 13:21 | Обновлено 23 января 2024, 13:47
5056
6
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

23 января состоялись матчи 1/4 финала в нижней половине сетки женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Украинка Марта Костюк в трех партиях проиграла чемпионке US Open 2023 Коко Гофф.

Барбора Крейчикова не сумела сотворить сенсацию в матче с действующей победительницей австралийского мейджора Ариной Соболенко.

Отметим, что Гофф обыграла Соболенко в финале Открытого чемпионата США 2023. С тех пор они еще не играли между собой.

Australian Open. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Коко Гофф [4] – Марта Костюк – 7:6(6), 6:7(3), 6:2
Арина Соболенко [2] – Барбора Крейчикова [9] – 6:2, 6:3

Australian Open. 1/2 финала

Нижняя часть сетки

Коко Гофф [4] – Арина Соболенко [2]

По теме:
«Редко не попадает». Фритц оценил игру с Джоковичем в 1/4 финала Aus Open
Даяна Ястремская – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стало известно, когда Ястремская сыграет матч 1/4 финала Australian Open
Марта Костюк Арина Соболенко Барбора Крейчикова Коко Гофф Australian Open 2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марта КОСТЮК: «Когда ушла с корта, я еще не знала, сколько ракет прилетело»
Теннис | 23 января 2024, 10:35 5
Марта КОСТЮК: «Когда ушла с корта, я еще не знала, сколько ракет прилетело»
Марта КОСТЮК: «Когда ушла с корта, я еще не знала, сколько ракет прилетело»

Украинская теннисистка напомнила о войне в Украине после поражение от Гофф на АО 2024

Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Теннис | 23 января 2024, 07:25 77
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open

Украинка не сумела обыграть Коко и выйти в полуфинал австралийского мейджора

Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Футбол | 23.01.2024, 00:37
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Стало известно условие, при котором испанский гранд купит Довбика
Впервые за 26 лет. На Aus Open 2024 установлен новый рекорд турнира
Теннис | 22.01.2024, 17:55
Впервые за 26 лет. На Aus Open 2024 установлен новый рекорд турнира
Впервые за 26 лет. На Aus Open 2024 установлен новый рекорд турнира
Стало известно, сколько Манчестер Сити заплатит за лидера Жироны
Футбол | 23.01.2024, 08:45
Стало известно, сколько Манчестер Сити заплатит за лидера Жироны
Стало известно, сколько Манчестер Сити заплатит за лидера Жироны
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ptolemeus
Де той глор Крейчикової, який думав, що в неї є якісь шанси? Які шанси там могли бути після натужних перемог над кацапкою і особливо над Хантер, де чешка грала просто бездарно і повинна була програвати...
Ответить
+1
Stanislav Matusevych
Саме так. Правда, здається, що у Гофф мало шансів проти бульбозавра. Так, вона ще не програвала у цьому сезоні, але й із кимось сильнішим, ніж обидві українки, досі не грала. З Еліною та Мартою було непросто, а що робити з оцим монстром?
Ответить
0
Ekvato
Не вийде у Коко нічого. Навіть нинішня Марта мала би більше шансів. Марта програла ментально
Ответить
0
Kamon
У Барборы подачи нет , та и не в форме, конечно без шансов проиграла, надежда на Гауфф , но если будет играть как сегодня, то к сожалению будет тоже самое 
Ответить
0
u6464u
карьєра Крайчіковоі чимсь схожа з Остапенко , РГ погано діє на подальші виступи, набагато більшого очікував від чеської.тенісистки .
Ответить
-1
introvert
Розчарувала Барбора. Дуже багато помилялась, причому невимушено, з таким налаштуванням сьогодні не було жодних шансів. В попередньому раунді грала так само, але там було малолітнє "чудо в пєрьях", а з сабаленкою потрібно було додавати. Не вийшло. Все ж таки цій Крейчиковій далеко до тої, яка вигравала РГ.
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
Украинцы уничтожили Севилью. Какие оценки у Довбика и Цыганкова за матч?
22.01.2024, 00:30 4
Футбол
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
22.01.2024, 02:40 9
Теннис
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
23.01.2024, 06:05 5
Теннис
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
Лунин высказался о пропущенном голе Кепы на 1-й минуте. Что сказал Андрей?
22.01.2024, 10:34
Футбол
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
21.01.2024, 23:59 13
Футбол
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
Источник: Довбик и Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока Динамо
21.01.2024, 10:50 218
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
21.01.2024, 22:21 20
Футбол
Тимофеева дала оценку разгрому от Костюк на Aus Open
Тимофеева дала оценку разгрому от Костюк на Aus Open
21.01.2024, 09:19 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем