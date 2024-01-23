Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
Первую путевку в финал разыграют чемпионка прошлого года и победительница US Open 2023
23 января состоялись матчи 1/4 финала в нижней половине сетки женского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Украинка Марта Костюк в трех партиях проиграла чемпионке US Open 2023 Коко Гофф.
Барбора Крейчикова не сумела сотворить сенсацию в матче с действующей победительницей австралийского мейджора Ариной Соболенко.
Отметим, что Гофф обыграла Соболенко в финале Открытого чемпионата США 2023. С тех пор они еще не играли между собой.
Australian Open. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Коко Гофф [4] – Марта Костюк – 7:6(6), 6:7(3), 6:2
Арина Соболенко [2] – Барбора Крейчикова [9] – 6:2, 6:3
Australian Open. 1/2 финала
Нижняя часть сетки
Коко Гофф [4] – Арина Соболенко [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская теннисистка напомнила о войне в Украине после поражение от Гофф на АО 2024
Украинка не сумела обыграть Коко и выйти в полуфинал австралийского мейджора