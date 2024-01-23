Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси забил 6 мячей и вышел в финал Кубка лиги. Мудрик сыграл первый тайм
Кубок английской лиги
Челси
23.01.2024 22:00 – FT 6 : 1
Мидлсбро
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 января 2024, 23:59 | Обновлено 24 января 2024, 00:04
1011
11

Челси забил 6 мячей и вышел в финал Кубка лиги. Мудрик сыграл первый тайм

Во втором матче «синие» разгромили «Мидлсбро» со счетом 6:1

23 января 2024, 23:59 | Обновлено 24 января 2024, 00:04
1011
11
Челси забил 6 мячей и вышел в финал Кубка лиги. Мудрик сыграл первый тайм
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 23 января состоялся второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Челси» и «Мидлсбро».

Команды играли в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. В первой игре «синие» минимально проиграли со счётом 0:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во втором матче «Челси» разгромил соперника со счетом 6:1.

Голы у победителей забили: Энцо Фернандес, Аксель Дисаси, Коул Палмер (дубль), Нони Мадуэке, плюс один автогол. Соперники забили гол престижа в конце матча.

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы Челси в ворота Мидлсбро

В составе синих с первых минут играл украинский вингер Михаил Мудрик. Он получил желтую карточку на 12-й минуте и был заменен в перерыве.

Соперником Челси в финале станет Фулхэм или Ливерпуль, которые сыграют второй матч 24 января (первая игра – 1:2)

Кубок английской лиги

1/2 финала, 23 января

Челси – Мидлсбро – 6:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Хаусон, 15 (автогол), Фернандес, 29, Дисаси, 26, Палмер, 42, 77, Мадуэке, 81 – Роджерс, 88

Челси: Петрович, Дисаси, Тиаго Силва, Колуилл, Чилуэлл (Гилкрист, 65), Мудрик (Мадуэке, 46), Фернандес, Палмер, Кайседо (Чуквуэмека, 72), Стерлинг (Каслдайн, 85), Броя (Галлахер, 65).

Мидлсбро: Гловер, ван ден Берг, Кларк, Фрай, Энгель, Хаусон (О'Брайен, 71), Крукс (Гилберт, 89), Барлейзер, Хэкни, Роджерс, Форсс (Дейкстел, 46).

Предупреждения: Мудрик (12), Крукс (40), Тиаго Силва (53), ван ден Берг (64).

Фотогалерея

По теме:
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
ВИДЕО. Челси отгрузил Мидлсбро 4 мяча за тайм, Мудрик заменен в перерыве
Камерун вырвал победу у Гамбии и вышел в 1/8 финала Кубка Африки
Мидлсбро Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Аксель Дисаси Коул Палмер Энцо Фернандес Нони Мадуэке
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Теннис | 23 января 2024, 06:05 5
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open

Людмила и Алена Остапенко в двух сетах выиграли у тандема Гарсия / Младенович

Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Футбол | 23 января 2024, 21:06 19
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны
Английский суперклуб следит сразу за двумя украинскими звездами Жироны

«Ман Сити» заинтересовался Довбиком и Цыганковым

Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
Футбол | 23.01.2024, 14:08
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
Футбол | 23.01.2024, 17:09
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
Луиджи Рива: итальянский гений, остававшийся верным Сардинии до конца
Футбол | 23.01.2024, 22:54
Луиджи Рива: итальянский гений, остававшийся верным Сардинии до конца
Луиджи Рива: итальянский гений, остававшийся верным Сардинии до конца
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shuper
від "футболу" Мудрика ригати хотілось, це просто жесть 
Ответить
+2
ЖОРА Жора124
Хейтери Мудрика, тут рвуть і метать, почитайте їх комети після першої гри!)) я не вгадав думав 3:1)) Челсі і Мудрик молодці ідуть в фінал, а хейтерам, на цензор сосуть палець!!! 
Ответить
+1
ЖОРА Жора124
Ремарк вообще писав що буде на заміні)))  зараз пише безрезультативно, може ти ставкі робеш безвиграшні? Бо чесно розумні люди ставок не роблять!)) 
Ответить
0
Boodya
Надіюсь я помиляюсь на рахунок Мудрика і він все ж заграє, так як він може, але мені здається це не його чемпіонат і тим більше не його команда
Ответить
0
Remark
Салют редакторам статті перед матчем "Надія на Мудрика"😂😅
Ответить
0
KirTheKing
у Мишани была задача на поле - быть диспетчером и фантазиста в атаке !! и Мишаня со своей задачей сегодня в первом тайме справился !!
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
Remark
Вперше згоден з думкою Dmytro11IQ, що Мудрик провів час полі йому відведений безрезультатно!
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
22.01.2024, 14:45 15
Футбол
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
22.01.2024, 00:05 17
Футбол
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
ФОТО. Наш любимый украинский дуэт. Жирона оценила игру Довбика и Цыганкова
22.01.2024, 00:40 1
Футбол
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
23.01.2024, 03:20 4
Бокс
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
22.01.2024, 02:40 9
Теннис
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
22.01.2024, 05:20 30
Теннис
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
22.01.2024, 15:08 15
Футбол
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
22.01.2024, 10:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем