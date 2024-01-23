Челси забил 6 мячей и вышел в финал Кубка лиги. Мудрик сыграл первый тайм

Вечером 23 января состоялся второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Челси» и «Мидлсбро».

Команды играли в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. В первой игре «синие» минимально проиграли со счётом 0:1.

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Во втором матче «Челси» разгромил соперника со счетом 6:1.

Голы у победителей забили: Энцо Фернандес, Аксель Дисаси, Коул Палмер (дубль), Нони Мадуэке, плюс один автогол. Соперники забили гол престижа в конце матча.

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы Челси в ворота Мидлсбро

В составе синих с первых минут играл украинский вингер Михаил Мудрик. Он получил желтую карточку на 12-й минуте и был заменен в перерыве.

Соперником Челси в финале станет Фулхэм или Ливерпуль, которые сыграют второй матч 24 января (первая игра – 1:2)

Кубок английской лиги

1/2 финала, 23 января

Челси – Мидлсбро – 6:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Хаусон, 15 (автогол), Фернандес, 29, Дисаси, 26, Палмер, 42, 77, Мадуэке, 81 – Роджерс, 88

Челси: Петрович, Дисаси, Тиаго Силва, Колуилл, Чилуэлл (Гилкрист, 65), Мудрик (Мадуэке, 46), Фернандес, Палмер, Кайседо (Чуквуэмека, 72), Стерлинг (Каслдайн, 85), Броя (Галлахер, 65).

Мидлсбро: Гловер, ван ден Берг, Кларк, Фрай, Энгель, Хаусон (О'Брайен, 71), Крукс (Гилберт, 89), Барлейзер, Хэкни, Роджерс, Форсс (Дейкстел, 46).

Предупреждения: Мудрик (12), Крукс (40), Тиаго Силва (53), ван ден Берг (64).

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