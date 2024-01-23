23 января на «Стэмфорд Бридж» пройдет 2-й матч полуфинала Кубка Лиги Англии, в котором «Челси» встретится с «Мидлсбро». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Челси

Команда показывает стабильность, но отнюдь не ту, о которой мечтали ее болельщики. В прошлом сезоне был провал, с финишем за пределами зоны еврокубков. Конечно же, на это последовала реакция летом: позвали менеджером Маурисио Почеттино, взяли новую порцию дорогостоящих новичков... И, как и тогда, болтаются в середине таблицы. И что толку, что теперь идут девятыми, а не двенадцатыми, так себе прогресс после громадных трат и без нагрузки в Лиге чемпионов. Единственной хотя бы какой-то компенсацией выглядит Кубок Лиги (в другом турнире на вылет синие тоже остаются, но там пока только стартовали с 4-0 против Престона). Но и тут должны были вылетать в четвертьфинале - Мудрик сравнял практически на ровном месте на 90+ минуте с Ньюкаслом. А сейчас нужно отыграть дефицит в 1 мяч после выездного поединка.

Мидлсбро

Клуб, казалось, попал в десятку с приглашением Каррика. Майкл работал до этого только в качестве и.о. в Манчестер Юнайтед. Но, получив полноценную должность в прошлом сезоне, уже после проваленного речниками старта, заканчивал летом в плей-офф. Стыковые встречи были проиграны, но ждали дальнейшего прогресса... А вместо этого был жуткий старт, с единственным очком за 6 первых туров. Потом вроде бы набирали обороты, но с новыми провалами, в том числе в декабре проиграли трижды кряду. Хотя снова подняться в топ-6 шансы есть. Правда, с Ротерхэмом закончили только 1-1, еще больше отдалившись от искомой цели. Где все получалось, это в Кубке Лиги. Хотя там еще и откровенно везло с противниками, вплоть до Порт Вейла в 1-4. Но у аристократов дома выиграли.

Статистика личных встреч

До поражения в первом полуфинале, 9 раз кряду, выигрывали синие. Эта серия длилась с 2007-го года.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы синих, причем уверенной. Но обе стороны нуждаются в результате, что помешает зрелищу. Ждем тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,75).