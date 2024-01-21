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Кубок английской лиги
Челси
23.01.2024 22:00 - : -
Мидлсбро
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 января 2024, 19:21 |
289
0

Челси – Мидлсбро. Кубок лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 января полуфинальный матч Кубка английской лиги

21 января 2024, 19:21 |
289
0
Челси – Мидлсбро. Кубок лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Челсі – Мідлсбро.

Во вторник, 23 января, состоится второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретятся лондонский «Челси» и «Мидлсбро».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. В первой игре «пенсионеры» минимально проиграли со счётом 0:1.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Челси – Мидлсбро. Кубок лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Мидлсбро. Кубок лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Мидлсбро Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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