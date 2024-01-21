Челси – Мидлсбро. Кубок лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 января полуфинальный матч Кубка английской лиги
Во вторник, 23 января, состоится второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором встретятся лондонский «Челси» и «Мидлсбро».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. В первой игре «пенсионеры» минимально проиграли со счётом 0:1.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Челси – Мидлсбро. Кубок лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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