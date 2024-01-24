Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Мидлсбро – 6:1. Горчичник для Мудрика. Видео голов и обзор матча
Кубок английской лиги
Челси
23.01.2024 22:00 – FT 6 : 1
Мидлсбро
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 января 2024, 01:23 | Обновлено 24 января 2024, 01:33
129
0

Челси – Мидлсбро – 6:1. Горчичник для Мудрика. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/2 финала Кубка английской лиги

24 января 2024, 01:23 | Обновлено 24 января 2024, 01:33
129
0
Челси – Мидлсбро – 6:1. Горчичник для Мудрика. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вечером 23 января состоялся второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Челси» и «Мидлсбро».

Команды играли в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. В первой игре «синие» минимально проиграли со счётом 0:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во втором матче «Челси» разгромил соперника со счетом 6:1. Голы у победителей забили: Энцо Фернандес, Аксель Дисаси, Коул Палмер (дубль), Нони Мадуэке, плюс один автогол. Соперники забили гол престижа в конце матча.

В составе синих с первых минут играл украинский вингер Михаил Мудрик. Он получил желтую карточку на 12-й минуте и был заменен в перерыве.

Кубок английской лиги

1/2 финала, 23 января

Челси – Мидлсбро – 6:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Хаусон, 15 (автогол), Фернандес, 29, Дисаси, 26, Палмер, 42, 77, Мадуэке, 81 – Роджерс, 88

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Morgan Rogers (Мидлсбро).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Аксель Дисаси (Челси).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси).
15’
ГОЛ ! Автогол забил Джонатан Хоусон (Мидлсбро).
По теме:
Кто вышел в плей-офф КАН? Алжир вылетел, сенсационно проиграв Мавритании
Реал Сосьедад справился с Сельтой и вышел в полуфинал Кубка Испании
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
Мидлсбро Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Аксель Дисаси Нони Мадуэке Коул Палмер Энцо Фернандес предупреждение (желтая карточка)
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
Теннис | 23 января 2024, 13:21 10
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024
Скрытый финал? Известна первая пара полуфиналисток Australian Open 2024

Первую путевку в финал разыграют чемпионка прошлого года и победительница US Open 2023

МАРТЫНЮК: «На сборы Металлиста 1925 меня не взяли. Тренер не рассчитывает»
Футбол | 24 января 2024, 00:23 1
МАРТЫНЮК: «На сборы Металлиста 1925 меня не взяли. Тренер не рассчитывает»
МАРТЫНЮК: «На сборы Металлиста 1925 меня не взяли. Тренер не рассчитывает»

Опытный полузащитник не полетел с «Металлистом 1925» на сборы в Испанию

ВИДЕО. Челси отгрузил Мидлсбро 4 мяча за тайм, Мудрик заменен в перерыве
Футбол | 23.01.2024, 22:59
ВИДЕО. Челси отгрузил Мидлсбро 4 мяча за тайм, Мудрик заменен в перерыве
ВИДЕО. Челси отгрузил Мидлсбро 4 мяча за тайм, Мудрик заменен в перерыве
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
Футбол | 23.01.2024, 14:08
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
Бывшая жена Тимощука рассказала, как он лжет собственным детям
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Теннис | 23.01.2024, 06:05
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинки идут за титулом. Известны все участницы 1/4 финала Australian Open
Украинки идут за титулом. Известны все участницы 1/4 финала Australian Open
22.01.2024, 13:31 3
Теннис
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
22.01.2024, 10:01
Футбол
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
22.01.2024, 02:40 9
Теннис
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
22.01.2024, 00:05 17
Футбол
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
22.01.2024, 12:05 2
Теннис
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
Марта проиграла 1-й сет с 5:1. Костюк уступила Гофф в 1/4 финала Aus Open
23.01.2024, 07:25 77
Теннис
«Затем их переехал грузовик». В Испании оценили игру Довбика с Севильей
«Затем их переехал грузовик». В Испании оценили игру Довбика с Севильей
22.01.2024, 09:40
Футбол
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
22.01.2024, 14:45 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем