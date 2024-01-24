Вечером 23 января состоялся второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги, в котором встречались «Челси» и «Мидлсбро».

Команды играли в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. В первой игре «синие» минимально проиграли со счётом 0:1.

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Во втором матче «Челси» разгромил соперника со счетом 6:1. Голы у победителей забили: Энцо Фернандес, Аксель Дисаси, Коул Палмер (дубль), Нони Мадуэке, плюс один автогол. Соперники забили гол престижа в конце матча.

В составе синих с первых минут играл украинский вингер Михаил Мудрик. Он получил желтую карточку на 12-й минуте и был заменен в перерыве.

Кубок английской лиги

1/2 финала, 23 января

Челси – Мидлсбро – 6:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Хаусон, 15 (автогол), Фернандес, 29, Дисаси, 26, Палмер, 42, 77, Мадуэке, 81 – Роджерс, 88

Видео голов и обзор матча