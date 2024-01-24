Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро

23 января состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Мидлсбро». Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу «пенсионеров».

Украинский вингер хозяев поля Михаил Мудрик вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве поединка на Нони Мадуэке.

После завершения встречи главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал свое решение заменить украинца:

– Что-то не так с Мудриком? Почему он не вышел на второй тайм?

– Нет. Если вы посмотрите игру, то он получил желтую карточку. Он получил желтую карточку, а затем в конце первого тайма произошло слишком рискованное действие с его стороны, которое чуть не затронуло соперника и не привело к получению второго горчичника. Мы не хотели с ним рисковать.

– В этом сезоне возникла проблема с желтыми карточками, которые вам не нужны...

– Выводить его на поле было ненужным риском. Именно поэтому мы изменили ситуацию, – сказал Почеттино.

В финале Кубка лиги Англии «Челси» сыграет против победителя матчевого противостояния «Фулхэм» – «Ливерпуль».

Видеообзор матча Челси – Мидлсбро – 6:1