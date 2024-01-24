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Кубок английской лиги
Челси
23.01.2024 22:00 – FT 6 : 1
Мидлсбро
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Англия
24 января 2024, 03:31 | Обновлено 24 января 2024, 03:53
1138
1

Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро

23 января «Челси» разгромил «Мидлсбро» в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги Англии

24 января 2024, 03:31 | Обновлено 24 января 2024, 03:53
1138
1
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино и Михаил Мудрик

23 января состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между командами «Челси» и «Мидлсбро». Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу «пенсионеров».

Украинский вингер хозяев поля Михаил Мудрик вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве поединка на Нони Мадуэке.

После завершения встречи главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал свое решение заменить украинца:

– Что-то не так с Мудриком? Почему он не вышел на второй тайм?

– Нет. Если вы посмотрите игру, то он получил желтую карточку. Он получил желтую карточку, а затем в конце первого тайма произошло слишком рискованное действие с его стороны, которое чуть не затронуло соперника и не привело к получению второго горчичника. Мы не хотели с ним рисковать.

– В этом сезоне возникла проблема с желтыми карточками, которые вам не нужны...

– Выводить его на поле было ненужным риском. Именно поэтому мы изменили ситуацию, – сказал Почеттино.

В финале Кубка лиги Англии «Челси» сыграет против победителя матчевого противостояния «Фулхэм» – «Ливерпуль».

Видеообзор матча Челси – Мидлсбро – 6:1

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Morgan Rogers (Мидлсбро).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Аксель Дисаси (Челси).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси).
15’
ГОЛ ! Автогол забил Джонатан Хоусон (Мидлсбро).
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Михаил Мудрик Челси Мидлсбро Кубок английской лиги по футболу Маурисио Почеттино предупреждение (желтая карточка)
Источник Football London
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AndiM
Що реально когось це хвилює? У аргентинського "почтальйона" і так проблем повно, а йому ще треба відповідати про заміни різних нікчем які виходять на поле тільки із-за своєї вартості.
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