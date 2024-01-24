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Англия
24 января 2024, 00:29 | Обновлено 24 января 2024, 00:36
1644
10

У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги

Украинец отыграл первый тайм

24 января 2024, 00:29 | Обновлено 24 января 2024, 00:36
1644
10
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Во вторник, 23 января, состоялся второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором сыграли лондонский «Челси» и «Мидлсбро». «Пенсионеры» разгромили соперника со счетом 6:1 и по итогам двух матчей стали первыми финалистами турнира.

В стартовом составе «Челси» впервые за два матча появился Михаил Мудрик. За первый тайм украинец результативными действиями не отметился и получил желтую карточку на 12-й минуте за разговоры с арбитром. После перерыва вингера заменили. Статистический портал WhoScored оценил выступление Мудрика в 6.9 баллов.

Главным героем встречи стал Коул Палмер, оформивший дубль. Он был оценен в 9.2 балла.

Оценки за матч Челси – Мидлсбро от WhoScored

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ВИДЕО. Челси отгрузил Мидлсбро 4 мяча за тайм, Мудрик заменен в перерыве
WhoScored Мидлсбро Михаил Мудрик Челси Кубок английской лиги по футболу Мойсес Кайседо оценки Коул Палмер
Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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Влад Тараненко
6.9 за те що за весь тайм торкнувся м'яча 4 рази і всі 4 рази його у нього вібідрали через 2 секунди? 
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+2
Boodya
Гірше них тільки воротар, але то й зрозуміло, цілий матч без роботи, та ще й примудрився гол пропустити
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+1
ЖОРА Жора124
Тепер всі видехніть!!! І вболіваем за Даяну!!!))) 
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0
ЖОРА Жора124
Подивимся матч збірної!!! Мій прогноз пас предгольовий!))) 
Ответить
0
Volodymyr Shevchenko
Только мудрика подороже
Ответить
0
Volodymyr Shevchenko
Шо брою, шо мудрика собрались продавать
Ответить
0
Volodymyr Shevchenko
У них минимум что ли 6.9? 6.3
Ответить
0
Fitness.sports
Как Забарного в команде , плохая но не один он. Пускай завтра смотрит Жироны и учиться играть
Ответить
-1
Saar
бугага, брат Луніна
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-1
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