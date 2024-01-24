У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за матч Челси в Кубке лиги

Во вторник, 23 января, состоялся второй матч 1/2 финала Кубка английской лиги по футболу, в котором сыграли лондонский «Челси» и «Мидлсбро». «Пенсионеры» разгромили соперника со счетом 6:1 и по итогам двух матчей стали первыми финалистами турнира.

В стартовом составе «Челси» впервые за два матча появился Михаил Мудрик. За первый тайм украинец результативными действиями не отметился и получил желтую карточку на 12-й минуте за разговоры с арбитром. После перерыва вингера заменили. Статистический портал WhoScored оценил выступление Мудрика в 6.9 баллов.

Главным героем встречи стал Коул Палмер, оформивший дубль. Он был оценен в 9.2 балла.

Оценки за матч Челси – Мидлсбро от WhoScored