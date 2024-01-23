Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию

Сенегальский вингер киевского «Динамо» Самба Диалло перейдет в клуб из чемпионата Турции, сообщает тамошний журналист Адар Четинок.

По информации источника, переход состоится на правах полноценного трансфера. Однако инсайдер еще не сумел уточнить клуб, в котором продолжит карьеру 21-летний «динамовец».

Самба Диалло присоединился к молодежной команде киевского «Динамо» летом 2021 года. За 2.5 года в системе «бело-синих» он провел 9 матчей за первую команду, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.