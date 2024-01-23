Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
Самба Диалло покинет киевский клуб
Сенегальский вингер киевского «Динамо» Самба Диалло перейдет в клуб из чемпионата Турции, сообщает тамошний журналист Адар Четинок.
По информации источника, переход состоится на правах полноценного трансфера. Однако инсайдер еще не сумел уточнить клуб, в котором продолжит карьеру 21-летний «динамовец».
Самба Диалло присоединился к молодежной команде киевского «Динамо» летом 2021 года. За 2.5 года в системе «бело-синих» он провел 9 матчей за первую команду, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.
Senegal'de birkaç yıl önce yeni Sadio Mane olarak anılan ve 18 yaşında Dinamo Kiev'e transfer olan Samba Diallo Türkiye'ye transfer oluyor. Henüz kulüp ismini netleştiremedim ama kim alırsa alsın iyi bir yatırım... pic.twitter.com/rVudXLXuTP— Adar Çetinok (@adarcetinok) January 23, 2024
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