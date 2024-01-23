Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
Украина. Премьер лига
23 января 2024, 17:09 |
5182
15

Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию

Самба Диалло покинет киевский клуб

23 января 2024, 17:09 |
5182
15
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
ФК Динамо Киев. Самба Диалло

Сенегальский вингер киевского «Динамо» Самба Диалло перейдет в клуб из чемпионата Турции, сообщает тамошний журналист Адар Четинок.

По информации источника, переход состоится на правах полноценного трансфера. Однако инсайдер еще не сумел уточнить клуб, в котором продолжит карьеру 21-летний «динамовец».

Самба Диалло присоединился к молодежной команде киевского «Динамо» летом 2021 года. За 2.5 года в системе «бело-синих» он провел 9 матчей за первую команду, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.

По теме:
Не в Ювентус. Хавбек Манчестер Сити переходит в Вест Хэм
ОСИМХЕН – о своем будущем: «Я все для себя решил»
Бензема хочет «быстро и навсегда» покинуть Аль-Иттихад. Названы причины
Самба Диалло Динамо Киев трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу трансферы
Источник Twitter
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Слова Почеттино перед реваншем Челси против Мидлсбро
Футбол | 23 января 2024, 17:53 0
ВИДЕО. Слова Почеттино перед реваншем Челси против Мидлсбро
ВИДЕО. Слова Почеттино перед реваншем Челси против Мидлсбро

Вашему вниманию запись предматчевой пресс-конференции главного тренера «синих»

Динамо не может договориться с Черноморцем по трансферу Брагару
Футбол | 23 января 2024, 15:13 20
Динамо не может договориться с Черноморцем по трансферу Брагару
Динамо не может договориться с Черноморцем по трансферу Брагару

Вопрос в сумме компенсации за игрока

Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
Бокс | 23.01.2024, 03:20
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Футбол | 23.01.2024, 15:32
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Футбол | 22.01.2024, 19:41
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Руководство Барсы интересуется 5 игроками Жироны. Среди них есть украинцы
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
числился в Динамо, но играл за Сенегал
Ответить
+4
Swipe
Невже навіть цього не змогли хоч якось монетизувати? Він же рвав у юнацький ЛЧ.
Ответить
+3
Владислав Рейский
Странно, вроде бы и перспективен, а на деле пшик даже в таком дк и упл, да и что за цена на борщ?
Ответить
+2
Умник
Нагадайте будь ласка надійне турецьке джерело.
Ответить
+2
zhyr
Другий Цитаішвілі. Той теж в молодіжці добре грав, а в дорослому футболі вже скільки клубів змінив.
Ответить
+1
Korkust
Київ перетворюється на рівень команди Київського Арсеналу 2009-2008 років, не думав що таке побачу колись! Команда ледь грає і при цьому купуються якихось незрозумілих футболістів, які навіть з лавки не можуть посили гру і продають перспективних! Ладно якщо вони заробляють хоча б мільйонів 4-5, але якщо 1-1.5 ну то це шлак повний
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
FunnyCat_____
хорошо это или плохо, узнаем когда будет цена!
ну и не стоит забывать что турецкие инсайдеры -  еще те бурбасы
Ответить
+1
Показать Скрыть 4 ответа
AK.228
Цікаво за скільки продали темненького 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
21.01.2024, 22:21 20
Футбол
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
22.01.2024, 10:01
Футбол
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
Свитолина снялась с матча 1/8 финала Australian Open 2024 против Носковой
22.01.2024, 05:20 30
Теннис
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
Подписали за 7 миллионов. Романо не удержался и оценил игру Довбика
22.01.2024, 00:05 17
Футбол
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч Aus Open
22.01.2024, 02:40 9
Теннис
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
Определены все пары 1/4 финала Australian Open у мужчин
22.01.2024, 12:05 2
Теннис
Элина Свитолина – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Линда Носкова. Прогноз и анонс на матч Australian Open
22.01.2024, 04:01
Теннис
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
Стало известно, за сколько Днепр-1 был готов продать Довбика в Динамо
22.01.2024, 14:45 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем