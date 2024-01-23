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  4. Шахтеру интересен 19-летний Витиньо из Крузейро
Украина. Премьер лига
23 января 2024, 22:52 |
1115
2

Шахтеру интересен 19-летний Витиньо из Крузейро

«Горняки» присматриваются к еще одному бразильскому легионеру

23 января 2024, 22:52 |
1115
2
Шахтеру интересен 19-летний Витиньо из Крузейро
ig.com.br. Витиньо

19-летний центральный полузащитник «Крузейро» U-20 Витор Угу Аморим де Ассис или просто Витиньо заинтересовал «Шахтер».

Футболист неплохо проявил себя на текущем розыгрыше Копиньи – молодежном Кубке Сан-Паулу, где «Крузейро» удалось добраться до финала и 25 января предстоит сыграть в решающем матче против сверстников из «Коринтианса».

Помимо «Шахтера» в последние дни интерес к Витиньо проявляют также неназванные клубы из Португалии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Витиньо перешел в «Крузейро» в начале минувшего года из «Понте Преты». Клаусула в контракте футболиста с «лисами» составляет 200 миллионов бразильских реалов (ориентировочно 37,2 миллионов евро).

В 7 матчах Копиньи на счету Витиньо 2 голевых передачи.

Примечательно, что Витиньо способен сыграть как в центре полузащиты, так и на левом фланге обороны. В частности, в поединках Копиньи футболист действовал как в одной зоне, так и в другой.

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Источник iG
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New Zealander
Надо покупать. А также Гомеса и хорвата тоже надо. И побыстрее
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NoMad
Ахахахахахахахаха
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