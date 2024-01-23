Шахтеру интересен 19-летний Витиньо из Крузейро

19-летний центральный полузащитник «Крузейро» U-20 Витор Угу Аморим де Ассис или просто Витиньо заинтересовал «Шахтер».

Футболист неплохо проявил себя на текущем розыгрыше Копиньи – молодежном Кубке Сан-Паулу, где «Крузейро» удалось добраться до финала и 25 января предстоит сыграть в решающем матче против сверстников из «Коринтианса».

Помимо «Шахтера» в последние дни интерес к Витиньо проявляют также неназванные клубы из Португалии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Витиньо перешел в «Крузейро» в начале минувшего года из «Понте Преты». Клаусула в контракте футболиста с «лисами» составляет 200 миллионов бразильских реалов (ориентировочно 37,2 миллионов евро).

В 7 матчах Копиньи на счету Витиньо 2 голевых передачи.

Примечательно, что Витиньо способен сыграть как в центре полузащиты, так и на левом фланге обороны. В частности, в поединках Копиньи футболист действовал как в одной зоне, так и в другой.