Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на игру Арсенал – Кристал Пэлас

Сегодня, 20 января, «Арсенал» на своем домашнем стадионе в матче двадцать первого тура Английской Премьер-лиги примет «Кристал Пэлас». Начало матча – в 14:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 4-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начнет игру в стартовом составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Арсенал»: Рая, Зинченко, Габриэл, Салиба, Уайт, Хаверц, Райс, Эдегор, Троссард, Сака, Жезус.

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Клайн, Андерсен, Гуэхи, Митчелл, Ричардс, Лерма, Хьюс, Эзе, Шлупп, Матета.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🔙 Zinchenko returns

🪄 Trossard on the wing

💨 Jesus leads the line



Let's get back to winning ways, Gunners ✊ pic.twitter.com/sG1wOYXyGn