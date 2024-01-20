Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на игру Арсенал – Кристал Пэлас
Матч 21-го тура АПЛ начнется в 14:30
Сегодня, 20 января, «Арсенал» на своем домашнем стадионе в матче двадцать первого тура Английской Премьер-лиги примет «Кристал Пэлас». Начало матча – в 14:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 4-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начнет игру в стартовом составе.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Арсенал»: Рая, Зинченко, Габриэл, Салиба, Уайт, Хаверц, Райс, Эдегор, Троссард, Сака, Жезус.
«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Клайн, Андерсен, Гуэхи, Митчелл, Ричардс, Лерма, Хьюс, Эзе, Шлупп, Матета.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) January 20, 2024
🔙 Zinchenko returns
🪄 Trossard on the wing
💨 Jesus leads the line
Let's get back to winning ways, Gunners ✊ pic.twitter.com/sG1wOYXyGn
Your Palace XI has been delivered 📨#CPFC | #ARSCRY— Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 20, 2024
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