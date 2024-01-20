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Англия
20 января 2024, 13:32 | Обновлено 20 января 2024, 14:08
1400
0

Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на игру Арсенал – Кристал Пэлас

Матч 21-го тура АПЛ начнется в 14:30

20 января 2024, 13:32 | Обновлено 20 января 2024, 14:08
1400
0
Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на игру Арсенал – Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 20 января, «Арсенал» на своем домашнем стадионе в матче двадцать первого тура Английской Премьер-лиги примет «Кристал Пэлас». Начало матча – в 14:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 4-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко начнет игру в стартовом составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Арсенал»: Рая, Зинченко, Габриэл, Салиба, Уайт, Хаверц, Райс, Эдегор, Троссард, Сака, Жезус.

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Клайн, Андерсен, Гуэхи, Митчелл, Ричардс, Лерма, Хьюс, Эзе, Шлупп, Матета.

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Источник Sport.ua
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