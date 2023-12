Зинченко – в основе Арсенала на матч с Ливерпулем

Сегодня, 23 декабря «Арсенал» в центральном матче 18-го тура АПЛ на выезде сыграет с «Ливерпулем». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко выйдет в основе «Канониров» на матч.

Составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон, Цимикас, Конате, Ван Дейк, Александер-Арнольд, Эндо, Собослаи, Джонс, Диас, Гакпо, Салах

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Райс, Хаверц, Эдегор, Сака, Мартинелли, Габриэл Жезус

