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  4. Зинченко – в основе Арсенала на матч с Ливерпулем
Англия
23 декабря 2023, 18:37 |
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Зинченко – в основе Арсенала на матч с Ливерпулем

Украинец выйдет в основу на центральный матч тура АПЛ

23 декабря 2023, 18:37 |
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Зинченко – в основе Арсенала на матч с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Сегодня, 23 декабря «Арсенал» в центральном матче 18-го тура АПЛ на выезде сыграет с «Ливерпулем». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко выйдет в основе «Канониров» на матч.

Составы команд:

«Ливерпуль»: Алиссон, Цимикас, Конате, Ван Дейк, Александер-Арнольд, Эндо, Собослаи, Джонс, Диас, Гакпо, Салах

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Райс, Хаверц, Эдегор, Сака, Мартинелли, Габриэл Жезус

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Ливерпуль Арсенал Лондон Ливерпуль - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко стартовые составы
Источник Sport.ua
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