Зинченко – в основе Арсенала на матч с Ливерпулем
Украинец выйдет в основу на центральный матч тура АПЛ
Сегодня, 23 декабря «Арсенал» в центральном матче 18-го тура АПЛ на выезде сыграет с «Ливерпулем». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко выйдет в основе «Канониров» на матч.
Составы команд:
«Ливерпуль»: Алиссон, Цимикас, Конате, Ван Дейк, Александер-Арнольд, Эндо, Собослаи, Джонс, Диас, Гакпо, Салах
«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Райс, Хаверц, Эдегор, Сака, Мартинелли, Габриэл Жезус
The Reds to take on Arsenal 📋🔴#LIVARS— Liverpool FC (@LFC) December 23, 2023
🟡 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵— Arsenal (@Arsenal) December 23, 2023
💪 Saliba at the back
⚖️ Rice in the middle
🙌 Jesus leads the line
Let's go, Gunners 👊 pic.twitter.com/3PIWqD80aY
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