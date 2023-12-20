Шанс для Манчестер Сити, Мудрик принес победу Челси, сыграет ли Цыганков?
Главные новости за 19 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 19 декабря.
1. Забили голы без нападающих. Манчестер Сити вышел в финал КЧМ
Команда Пепа Гвардиолы затратила немного сил для победы над японским клубом
2А. Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Михаил результативно вышел на замену
2Б. ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и сравнял счет в матче
Вингер «Челси» перевел игру в серию пенальти
2В. Эвертон вылетел из Кубка лиги, уступив Фулхэму в невероятной серии пенальти
В параллельном поединке «Мидлсбро» обыграл «Порт Вейл» 3:0
3А. Громкая сенсация. Фрозиноне уничтожил Наполи и выбил чемпионов из Кубка
Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «канареек»
3Б. Боруссия Д не смогла обыграть Майнц, 6 голов Хоффенхайма и Дармштадта
«Вердер» расписал мировую с «РБ Лейпцигом»
3В. Валенсия минимально обыграла Райо Вальекано, Яремчук вышел на замену
«Летучие мыши» набрали важные три очка на выезде
4. Источник: Динамо сделало предложение по игроку Черноморца
На Максима Брагару также претендует «Полесье»
5. Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Теперь самым дорогим украинским игроком является Александр Зинченко
6А. Стало известно, сколько Днепр-1 хочет получить за Пихаленка
Для футболиста в приоритете переход в европейский чемпионат
6Б. Известно, на каких условиях Скрипник будет работать в Металлисте 1925
Специалист завершил этап тренерской карьеры в Полтаве
7. Marca сообщила, как в Жироне относятся к участию Цыганкова в игре с Бетисом
Виктор пропустил матч с «Алавесом» из-за дискомфорта в ноге
8А. Хорошие новости для Лунина? Реал определился с будущим Кепы
Есть высокая вероятность того, что испанский голкипер покинет Мадрид летом
8Б. Наставник топ-клуба АПЛ лично заинтересован в трансфере Забарного
Илья заинтересовал лондонский «Тоттенхэм»
9. Президент Истанбулспора увел команду с поля в матче чемпионата Турции
Эртугрулу Догану не понравилось судейство
10А. Уже год без клуба. Почему после Шахтера Дентиньо оказался на свалке истории
Бразилец провел в Украине более 10 лет и выиграл 16 трофеев
10Б. Дубль Довбика, драка Ярмолюка, травмы Миколенко и Цыганкова
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах
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