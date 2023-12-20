Шанс для Манчестер Сити, Мудрик принес победу Челси, сыграет ли Цыганков?

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 19 декабря.

1. Забили голы без нападающих. Манчестер Сити вышел в финал КЧМ

Команда Пепа Гвардиолы затратила немного сил для победы над японским клубом

2А. Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти

Михаил результативно вышел на замену



2Б. ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче

Вингер «Челси» перевел игру в серию пенальти

2В. Эвертон вылетел из Кубка лиги, уступив Фулхэму в невероятной серии пенальти

В параллельном поединке «Мидлсбро» обыграл «Порт Вейл» 3:0

3А. Громкая сенсация. Фрозиноне уничтожил Наполи и выбил чемпионов из Кубка

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «канареек»

3Б. Боруссия Д не смогла обыграть Майнц, 6 голов Хоффенхайма и Дармштадта

«Вердер» расписал мировую с «РБ Лейпцигом»

3В. Валенсия минимально обыграла Райо Вальекано, Яремчук вышел на замену

«Летучие мыши» набрали важные три очка на выезде

4. Источник: Динамо сделало предложение по игроку Черноморца

На Максима Брагару также претендует «Полесье»

5. Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ

Теперь самым дорогим украинским игроком является Александр Зинченко

6А. Стало известно, сколько Днепр-1 хочет получить за Пихаленка

Для футболиста в приоритете переход в европейский чемпионат

6Б. Известно, на каких условиях Скрипник будет работать в Металлисте 1925

Специалист завершил этап тренерской карьеры в Полтаве

7. Marca сообщила, как в Жироне относятся к участию Цыганкова в игре с Бетисом

Виктор пропустил матч с «Алавесом» из-за дискомфорта в ноге

8А. Хорошие новости для Лунина? Реал определился с будущим Кепы

Есть высокая вероятность того, что испанский голкипер покинет Мадрид летом

8Б. Наставник топ-клуба АПЛ лично заинтересован в трансфере Забарного

Илья заинтересовал лондонский «Тоттенхэм»

9. Президент Истанбулспора увел команду с поля в матче чемпионата Турции

Эртугрулу Догану не понравилось судейство



10А. Уже год без клуба. Почему после Шахтера Дентиньо оказался на свалке истории

Бразилец провел в Украине более 10 лет и выиграл 16 трофеев

10Б. Дубль Довбика, драка Ярмолюка, травмы Миколенко и Цыганкова

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах