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  4. Marca сообщила, как в Жироне относятся к участию Цыганкова в игре с Бетисом
Испания
19 декабря 2023, 13:55 | Обновлено 19 декабря 2023, 14:03
3624
5

Marca сообщила, как в Жироне относятся к участию Цыганкова в игре с Бетисом

Виктор пропустил матч с «Алавесом» из-за дискомфорта в ноге

19 декабря 2023, 13:55 | Обновлено 19 декабря 2023, 14:03
3624
5
Marca сообщила, как в Жироне относятся к участию Цыганкова в игре с Бетисом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

18 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Алавес». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу жиронцев.

Дублем в этом поединке отметился украинский форвард Артем Довбик, который вышел в старте хозяев и отыграл весь поединок. Еще один представитель Украины в составе «красно-белых» Виктор Цыганков пропустил матч из-за дискомфорта в ноге.

Наставник «Жироны» Мичел сообщал, что Цыганков получил повреждение на тренировке в пятницу, 15 декабря.

Популярно испанское издание Marca рассказало, как в «Жироне» относятся к участию Виктора Цыганкова в последнем матче команды в 2023 году против «Бетиса»:

«В Жироне пессимистично относятся к вопросу о том, чтобы дать Цыганкову возможность сыграть в поединке с «Бетисом» в четверг на «Бенито Вильямарин» из-за того, что до матча осталось совсем мало времени».

Встреча 18-го тура Ла Лиги «Бетис» – «Жирона» состоится 21 декабря в 20:00 по Киеву.

В этом сезоне Виктор Цыганков провел 14 матчей в чемпионате Испании, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

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Marca Виктор Цыганков травма Жирона Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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Умник
Приберегут. А может на 15 мин выйдет.
Рождественская пауза пойдет на пользу ему.
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anacreon
Значить не зіграє. Шкода. Але що поробиш. Вітя скляний. Добре, що це хоч мікро-трами на пару матчів, а не на 3-4 місяці.Якщо буде умовно здоровий, то можуть посадити в запас і випустити, якщо команда буде не вигравати. Хвилині на 75-й. Але якщо команда буде вести, то побережуть.
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0
Remark
Може "відносяться", а не "ставляться"!?
Та і сам заголовок якийсь "тугий" чи не зрозумілий. Правильніше б було, напевно, щось типу "які шанси має на участь у грі з Бетісом".
А то якось щось не те....
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