Marca сообщила, как в Жироне относятся к участию Цыганкова в игре с Бетисом

18 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Алавес». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу жиронцев.

Дублем в этом поединке отметился украинский форвард Артем Довбик, который вышел в старте хозяев и отыграл весь поединок. Еще один представитель Украины в составе «красно-белых» Виктор Цыганков пропустил матч из-за дискомфорта в ноге.

Наставник «Жироны» Мичел сообщал, что Цыганков получил повреждение на тренировке в пятницу, 15 декабря.

Популярно испанское издание Marca рассказало, как в «Жироне» относятся к участию Виктора Цыганкова в последнем матче команды в 2023 году против «Бетиса»:

«В Жироне пессимистично относятся к вопросу о том, чтобы дать Цыганкову возможность сыграть в поединке с «Бетисом» в четверг на «Бенито Вильямарин» из-за того, что до матча осталось совсем мало времени».

Встреча 18-го тура Ла Лиги «Бетис» – «Жирона» состоится 21 декабря в 20:00 по Киеву.

В этом сезоне Виктор Цыганков провел 14 матчей в чемпионате Испании, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.