МИЧЕЛ: «У Цыганкова дискомфорт в ноге. Посмотрим, сможет ли он сыграть»
Коуч «Жироны» подтвердил травму Виктора, но участие украинца в игре с «Алавесом» возможно
18 декабря состоится матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Алавес». Поединок пройдет на стадионе «Монтивилли» в Жироне в 22:00 по Киеву.
17 декабря стало известно, что украинский футболист Виктор Цыганков пропустил последнюю тренировку жиронцев.
На предматчевой пресс-конференции наставник «красно-белых» Мичел подтвердил травму украинца и рассказал о характере повреждения:
«У Цыганкова дискомфорт в ноге после последней тренировки в пятницу, и на завтрашней тренировке мы увидим, сможет ли он сыграть или нет.
Остальные травмированные игроки все еще не восстановились, а Стуани дисквалифицирован. Пострадали Борха Гарсия, Янхель Эррера, Тони Вилена, Артеро, Хоэль Рока и Антонино Джастин».
Сейчас «Жирона» занимает первое место в таблице чемпионата Испании. У команды 41 очко после 16 сыгранных туров. У ближайшего преследователя «Реала» на 2 пункта меньше.
«Сливочные» проведут поединок 17-го тура против «Вильярреала» сегодня, 17 декабря.
📋 "Què li diries als nenes que somien veient el Girona?"— Girona FC (@GironaFC) December 17, 2023
🗣 La resposta del míster a la pregunta de l'afició!
❝Volem continuar de la mateixa manera perquè ells estiguin feliços de ser del Girona.❞@Parlem
#GironaFC pic.twitter.com/kbKPqlb35f
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