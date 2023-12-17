МИЧЕЛ: «У Цыганкова дискомфорт в ноге. Посмотрим, сможет ли он сыграть»

18 декабря состоится матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Алавес». Поединок пройдет на стадионе «Монтивилли» в Жироне в 22:00 по Киеву.

17 декабря стало известно, что украинский футболист Виктор Цыганков пропустил последнюю тренировку жиронцев.

На предматчевой пресс-конференции наставник «красно-белых» Мичел подтвердил травму украинца и рассказал о характере повреждения:

«У Цыганкова дискомфорт в ноге после последней тренировки в пятницу, и на завтрашней тренировке мы увидим, сможет ли он сыграть или нет.

Остальные травмированные игроки все еще не восстановились, а Стуани дисквалифицирован. Пострадали Борха Гарсия, Янхель Эррера, Тони Вилена, Артеро, Хоэль Рока и Антонино Джастин».

Сейчас «Жирона» занимает первое место в таблице чемпионата Испании. У команды 41 очко после 16 сыгранных туров. У ближайшего преследователя «Реала» на 2 пункта меньше.

«Сливочные» проведут поединок 17-го тура против «Вильярреала» сегодня, 17 декабря.