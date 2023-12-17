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  4. Причина для беспокойства? Цыганков пропустил тренировку Жироны
Испания
17 декабря 2023, 13:31 |
1069
2

Причина для беспокойства? Цыганков пропустил тренировку Жироны

Причина отсутствия украинца на тренировке неизвестна

17 декабря 2023, 13:31 |
1069
2
Причина для беспокойства? Цыганков пропустил тренировку Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник каталонской «Жироны» Виктор Цыганков пропустил сегодняшнюю тренировку команды, сообщает испанская журналистка и эксперт по «Жироне» Кристина Бускетс Ровира.

Источник отмечает, что на тренировке отсутствовал только Цыганков и группа игроков, которые давно являются травмированными (Борха Гарсия, Янхель Эррера и Тони Вилья). Что стало причиной отсутствия 26-летнего украинца – неизвестно.

В этом сезоне Виктор Цыганков провел 14 матчей в чемпионате Испании, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что зимой его готов приобрести лондонский «Тоттенхэм».

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Виктор Цыганков Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига тренировка
Источник Twitter
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Spaceman
Якийсь дивний заголовок..Незрозуміло, чому треба хвилюваться?
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apepa
Проспал!
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