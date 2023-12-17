Причина для беспокойства? Цыганков пропустил тренировку Жироны

Украинский полузащитник каталонской «Жироны» Виктор Цыганков пропустил сегодняшнюю тренировку команды, сообщает испанская журналистка и эксперт по «Жироне» Кристина Бускетс Ровира.

Источник отмечает, что на тренировке отсутствовал только Цыганков и группа игроков, которые давно являются травмированными (Борха Гарсия, Янхель Эррера и Тони Вилья). Что стало причиной отсутствия 26-летнего украинца – неизвестно.

В этом сезоне Виктор Цыганков провел 14 матчей в чемпионате Испании, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что зимой его готов приобрести лондонский «Тоттенхэм».