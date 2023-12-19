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Чемпионат Германии
Боруссия Д
19.12.2023 21:30 – FT 1 : 1
Майнц
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Германия
19 декабря 2023, 23:27 | Обновлено 19 декабря 2023, 23:29
83
0

Боруссия Д не смогла обыграть Майнц, 6 голов Хоффенхайма и Дармштадта

«Вердер» расписал мировую с «РБ Лейпцигом»

19 декабря 2023, 23:27 | Обновлено 19 декабря 2023, 23:29
83
0
Боруссия Д не смогла обыграть Майнц, 6 голов Хоффенхайма и Дармштадта
Getty Images/Global Images Ukraine

19 декабря состоялись 3 матча чемпионата Германии.

«Боруссия Д» не смогла обыграть «Майнц», у «шмелей» серия из 5 матчей без побед в Бундеслиге.

«Вердер» расписал мировую с «РБ Лейпцигом».

«Хоффенхайм» и «Дармштадт» забили шесть голов на две команды, поделив очки.

Чемпионат Германии. 16-й тур

«Вердер» – «РБ Лейпциг» – 1:1
Голы: Нджинма (75) – Опенда (47).

«Хоффенхайм» – «Дармштадт» – 3:3
Голы: пенальти Крамарич (14), Бебу (28, 66) – Пфайффер (23), Скарке (57, 86)

«Боруссия Д» – «Майнц» – 1:1
Голы: Брандт (29) – ван дер Берг (43).

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чемпионат Германии по футболу Вердер РБ Лейпциг Хоффенхайм Дармштадт Боруссия Дортмунд Майнц
Источник Sport.ua
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