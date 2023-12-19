Боруссия Д не смогла обыграть Майнц, 6 голов Хоффенхайма и Дармштадта

19 декабря состоялись 3 матча чемпионата Германии.

«Боруссия Д» не смогла обыграть «Майнц», у «шмелей» серия из 5 матчей без побед в Бундеслиге.

«Вердер» расписал мировую с «РБ Лейпцигом».

«Хоффенхайм» и «Дармштадт» забили шесть голов на две команды, поделив очки.

Чемпионат Германии. 16-й тур

«Вердер» – «РБ Лейпциг» – 1:1

Голы: Нджинма (75) – Опенда (47).

«Хоффенхайм» – «Дармштадт» – 3:3

Голы: пенальти Крамарич (14), Бебу (28, 66) – Пфайффер (23), Скарке (57, 86)

«Боруссия Д» – «Майнц» – 1:1

Голы: Брандт (29) – ван дер Берг (43).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА