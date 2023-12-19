Боруссия Д не смогла обыграть Майнц, 6 голов Хоффенхайма и Дармштадта
«Вердер» расписал мировую с «РБ Лейпцигом»
19 декабря состоялись 3 матча чемпионата Германии.
«Боруссия Д» не смогла обыграть «Майнц», у «шмелей» серия из 5 матчей без побед в Бундеслиге.
«Вердер» расписал мировую с «РБ Лейпцигом».
«Хоффенхайм» и «Дармштадт» забили шесть голов на две команды, поделив очки.
Чемпионат Германии. 16-й тур
«Вердер» – «РБ Лейпциг» – 1:1
Голы: Нджинма (75) – Опенда (47).
«Хоффенхайм» – «Дармштадт» – 3:3
Голы: пенальти Крамарич (14), Бебу (28, 66) – Пфайффер (23), Скарке (57, 86)
«Боруссия Д» – «Майнц» – 1:1
Голы: Брандт (29) – ван дер Берг (43).
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