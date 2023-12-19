Хорошие новости для Лунина? Реал определился с будущим Кепы

Мадридский «Реал» начал изучать кандидатуру резервного голкипера на следующий сезон.

По информации источника, мадридский клуб не будет продлевать аренду испанского вратаря Кепы Аррисабалаги. Руководство «королевского клуба» сообщило лондонскому «Челси», что существует высокая вероятность того, что контракт Кепы не будет выкуплен и он покинет «сливочных» летом.

Ранее появилась информация, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти решил, что основным вратарем «королевского клуба» в этом сезоне будет украинец Андрей Лунин.