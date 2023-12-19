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  4. Хорошие новости для Лунина? Реал определился с будущим Кепы
Испания
19 декабря 2023, 12:12 | Обновлено 19 декабря 2023, 13:10
3978
6

Хорошие новости для Лунина? Реал определился с будущим Кепы

Есть высокая вероятность того, что испанский голкипер покинет Мадрид летом

19 декабря 2023, 12:12 | Обновлено 19 декабря 2023, 13:10
3978
6
Хорошие новости для Лунина? Реал определился с будущим Кепы
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Мадридский «Реал» начал изучать кандидатуру резервного голкипера на следующий сезон.

По информации источника, мадридский клуб не будет продлевать аренду испанского вратаря Кепы Аррисабалаги. Руководство «королевского клуба» сообщило лондонскому «Челси», что существует высокая вероятность того, что контракт Кепы не будет выкуплен и он покинет «сливочных» летом.

Ранее появилась информация, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти решил, что основным вратарем «королевского клуба» в этом сезоне будет украинец Андрей Лунин.

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Реал Мадрид Челси трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Источник Twitter
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Комментарии 6
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u6464u
Основним Куртуа є і буде, чи вже забули про такого ?
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+2
Lex Aries
Тут пишуть про Куртуа. А нічого, що він вже давно не грає? Та й не відомо, яку форму він набере після такого простою. А Лунін тим часом буде основним і буде удосконалюватись. Може таке статись, що Куртуа тепер буде другим воротарем
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+1
Burevestnik
а шо і Куртуа   всьо  чи шо?           
чи то татотаке ?
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+1
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Flying Cat
Хороший хід. Щоб прибрати невдоволення проблемою, треба спочатку погіршити становище. Щоб потім тодішня проблема була вже не такою суттєвою. Нічого нікому не нагадує? 
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0
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