Дубль Довбика, драка Ярмолюка, травмы Миколенко и Цыганкова

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Полезный Зинченко

«Арсенал» не имел никаких проблем с «Брайтоном» – 2:0.

В начале второго тайма Габриэл Жезус вывел «канониров» вперед, а на исходе игры Кай Хаверц поставил точку в матче.

Александр Зинченко вышел в основе и был заменен уже в добавленное к матчу время. Украинский легионер провел хороший поединок. Не имел проблем в защите. Помогал в контроле и позиционной атаке. В конце первого тайма вывел Габриэла Мартинелли на ворота «чаек», но бразилец не смог переиграть вратаря гостей.



Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

«Арсенал» лидирует в АПЛ. «Ливерпуль» отстает на одно очко.

Ярмолюка ударили в лицо

«Брентфорд» дома проиграл «Астон Вилле» 1:2.

«Пчелы» забили в конце первого тайма, а «вилланы» ответили двумя голами на исходе встречи. Обе команды доигрывали матч в меньшинстве из-за удалений.

Егор Ярмолюк вышел на замену на 89-й минуте, когда его команда находилась в меньшинстве и уступала в счете. Томас Франк хотел освежить игру в середине поля.



Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Наиболее памятным эпизодом с участием украинского легионера стала стычка уже в добавленное к матчу время. Вратарь гостей Эмилиано Мартинес за пределами штрафной ударил плечом форварда «Брентфорда». Аргентинский вратарь хотел поднять за футболку своего визави, оказавшегося на газоне. Ярмолюк начал защищать своего партнера и стал толкать Мартинеса, за что получил по лицу от игрока «вилланов» Бубакара Камара. Все переросло в стычку. Француза удалили с поля. Ярмолюк получил желтую карточку за свои действия.

«Брентфорд» на 12-м месте с 19-ю очками.

Слабая игра Мудрика

«Челси» дома разобрался с «Шеффилд Юнайтед» – 2:0.

«Синие» в начале второго тайма забили два гола и решили судьбу поединка в свою пользу.

Михаил Мудрик в четвертый раз подряд вышел в основном составе «Челси». Украинский вингер провел на поле 69 минут. После того, как хозяева забили свои два гола, Маурисио Почеттино посадил украинца на скамью запасных.



Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Особенно ничем Михаил за прошедшее время не запомнился. Участвовал в атаке, завершившейся вторым забитым мячом, но это было очень далеко от ворот «Шеффилд Юнайтед». Особо креативных действий от украинца не было. Мудрик запомнился разве что дальним ударом, полетевшим в сторону бокового флажка.

«Челси» поднялся на 10-ю позицию с 22-мя очками.

Команда Забарного не доиграла матч

«Борнмут» не доиграл поединок против «Лутона». В начале второго тайма сознание потерял капитан гостей Том Локьер. После чего игра была остановлена. Судьба поединка будет решена позже.

До остановки игры счет в матче был ничейным, 1:1. Гости забили быстрый гол в начале встречи. Вина за пропущенный «вишнями» мяч полностью лежит на украинском защитнике Илье Забарном. Сначала украинский защитник проиграл борьбу в центре поля, но смог исправить положение и выбить мяч на угловой. После подачи корнера проиграл единоборство Элайдже Адебайо.

«Борнмут» находится на 14-м месте с 19-ю очками.

Яремчук мог забить «Барселоне»

«Валенсия» дома поделила очки с «Барселоной» – 1:1.

Каталонцы открыли счет в начале второго займа. Через 20 минут «летучие мыши» ответили своим голом. Гости так и не смогли вырвать победу.

Роман Яремчук вышел в основе и на 62-й минуте был заменен. На старте поединка украинский нападающий мог открыть счет в матче. Яремчук получил фланговую передачу, но удар с удобной позиции метров с 12 по центру ворот парировал вратарь каталонцев. Роман делал все правильно – пробивал в нижний угол, но реакция Иньяки Пеньи была на высоте. Во втором тайме у Романа еще была одна возможность - украинский нападающий бил почти с линии штрафной, но мяч после рикошета прилетел в руки голкиперу «Барселоны».



Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Валенсии нужно было позиционно обороняться. У Яремчука было не так много возможностей себя проявить. Роман выполнял много беговой работы, мешал каталонцам разыгрывать мяч, пытался прессинговать. Когда «летучим мышам» нужно было отыгрываться, Рубен Бараха выпустил свежего нападающего. Тренер после матча похвалил Яремчука, но статистические порталы выставили украинскому нападающему одни из самых плохих оценок в матче.

«Валенсия» на 10-м месте с 20-ю пунктами.

Лунин не спас

«Реал» дома разгромил «Вильярреал» 4:1.

Мадридцы в первом тайме забили два гола. «Желтая субмарина» в начале второго тайма вернула интригу, но затем снова «Реал» провел два мяча.

Андрей Лунин защищал ворота «Реала». У украинского вратаря почти не было работы в течение матча. Игра прошла при полном игровом преимуществе хозяев. Мяч очень редко попадал к Лунину.



Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В пропущенном голе нет никакой вины украинского вратаря. Хосе Моралес реализовал выход на ворота «Реала». Ошибка центральных защитников хозяев, позволивших пройти разрезному пасу. Испанский нападающий пробил под опорную ногу Лунина. Андрей пытался спасти, но мяч от ноги залетел в ворота.

«Реал» находится на второй строчке и отстает от «Жироны» на 2 очка.

Дубль Довбика

«Жирона» не имела никаких проблем дома с «Алавесом» – 3:0.

В первом тайме каталонцы забили два мяча, а сразу после перерыва довели дело до разгрома.

Артем Довбик вышел в основе и отыграл полный поединок. Уже на старте матча украинский нападающий мог открывать счет, но точному удару с близкого расстояния головой помешало плечо защитника «Алавеса». В середине первого тайма Артём открыл счет, удачно сыграв на добивании. Довбик переправил мяч в пустые ворота головой. В начале второй половины игры украинский нападающий реализовал пенальти. Довбик пробил по центру ворот. Вратарь «Алавеса» едва не отразил удар с отметки.



Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Виктор Цыганков пропустил матч из-за травмы. Степень повреждения украинского легионера остается неизвестной.

«Жирона» лидирует в Ла Лиге. Каталонцы на два пункта опережают «Реал».

Возвращение Малиновского

«Дженоа» дома поделил очки с «Ювентусом» – 1:1.

Туринцы вышли вперед в середине первого тайма, а «грифоны» ответили своим мячом на старте второй половины игры.

Руслан Малиновский вернулся в стартовый состав «Дженоа» после дисквалификации из-за перебора карточек. Украинский полузащитник отыграл полный поединок. На 90-й минуте получил желтую карточку.

На старте поединка Руслан пробил метров с 30. Удар был сильный, но мяч прилетел прямо в руки Войцеху Щенсны. Малиновский стал одним из виновников пропущенного гола. Украинский полузащитник под прессингом отдал пас на Милана Баделя. Хорватский опорник потерял мяч, что привело к пенальти. Возможно, Малиновскому нужно было сыграть проще и избежать рискованной передачи на находившегося под прессингом игроков «Юве» Баделя.



Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Во втором тайме пробил еще раз издалека. На этот раз неточно. Вывел на удар Баделя. Малиновский больше был сконцентрирован на обороне своей команды. Закрывал середину поля. Выполнил много черновой работы. По статистическим данным, стал одним из лучших игроков «Дженоа».

«Грифоны» на 14-м месте с 16-ю пунктами.

Травма Миколенко

«Эвертон» победил в гостях «Бернли» – 2:0. Виталий Миколенко не попал в заявку «ирисок» из-за мышечной травмы.

«Эмполи» в гостях уступил «Торино» – 0:1. Виктор Коваленко не попал в заявку своей команды.

«Страсбург» в гостях победил «Лорьян» – 2:1. Эдуард Соболь наблюдал за игрой со скамейки запасных.