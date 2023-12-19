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Клубный чемпионат мира
Урава Ред Даймондс
19.12.2023 20:00 – FT 0 : 3
Манчестер Сити
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Клубный чемпионат мира
19 декабря 2023, 21:52 | Обновлено 19 декабря 2023, 22:09
2128
4

Забили голы без нападающих. Манчестер Сити вышел в финал КЧМ

Команда Пепа Гвардиолы затратила немного сил для победы над японским клубом

19 декабря 2023, 21:52 | Обновлено 19 декабря 2023, 22:09
2128
4
Забили голы без нападающих. Манчестер Сити вышел в финал КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 19 декабря, японский клуб «Урава Ред Даймондс» и английский «Манчестер Сити» встретились в полуфинале клубного чемпионата мира. Матч состоялся на стадионе King Abdullah Sports City в городе Джидда (Саудовская Аравия).

Поединок прошел при территориальном и игровом преимуществе подопечных Гвардиолы. Кстати, испанский наставник в стартовом составе не выпустил ни одного номинального центрального форварда. На этой позиции поочередно оказывались разные игроки: Фоден, Силва, Нуньеш, Грилиш, Ковачич.

С самого начала матча команда из Японии играла от обороны. В течение тридцати минут они делали это достаточно успешно, ведь моментов у ворот Нисикавы почти не было. Однако «Манчестер Сити» постепенно нашел пути преодоления компактной обороны и начал создавать голевые возможности. Давление на защиту азиатской команды дало результат в самом конце тайма: Нуньеш прострелил, Гайбротен срезал мяч в свои ворота.

В первой трети второй половины встречи английский чемпион забил еще дважды. Сначала отличился Ковачич, откликнувшийся на передачу из центра поля и реализовавший выход один на один как настоящий форвард. Затем забил гол Силва. Здесь снова не обошлось без рикошета от Гайбротена.

В финале КЧС «Манчестер Сити» сыграет с бразильским «Флуминенсе». «Урава Ред Даймондс» сразится за третье место с египетским «Аль Ахли». Оба матча состоятся в пятницу, 22 декабря.

Клубный чемпионат мира. 1/2 финала.

«Урава Ред Даймондс» (Япония) – «Манчестер Сити» (Англия) – 0:3

Голы: Гайбротен (45+1, автогол), Ковачич (52), Бернарду Силва (59).

Предупреждения: Аканджи (24), Нуньеш (83).

«Урава Ред Даймондс»: Нисикава, Сикине, Шольц, Гайбротен, Акимото, Ито (Огиварра, 57), Ивао (Кибато, 78), Окубо (Схалк, 57), Ясуи, Коидзуми (Накадзима, 64), Канте 64).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аке, Аканджи (Гвардиол, 64), Стоунз (Филлипс, 77), Уокер, Ковачич, Родри (Гомес, 77), Грилиш, Нуньеш, Бернарду Силва (Бобб, 64), Фоден (Альварес) 64).

Стадион: King Abdullah Sports City (Джидда, Саудовская Аравия).

УРАВА РЕДС ДАЙМОНДС – МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Манчестер Сити клубный чемпионат мира по футболу Урава Редс
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Евгений Кожушко
Кому потрібен цей турнір якщо всім ясно що європейська команда як завжди переможе.
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0
December 32
Супер профи!
Да ещё с таким графиком:
  6 - Вилла,  10 - Лутон,  13 - Црвена звезда,   16 - Кристал  Пэлас, 
19 - Урава, 22 - Флуминенсе! 
  Уху есть.)    Потому то Брентфорд перенесли.    А так чуваки из +10 прилетели в +30 и как так и надо.
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0
Артур Отаманчук
С нападением накидали б штук шесть.
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0
Remark
Гранада Севілья, ТБ 0.5 в першому, впевнений на 99.9%. Прогноз: 1:1 в першому і це має бути підсумок.
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0
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