Забили голы без нападающих. Манчестер Сити вышел в финал КЧМ

Во вторник, 19 декабря, японский клуб «Урава Ред Даймондс» и английский «Манчестер Сити» встретились в полуфинале клубного чемпионата мира. Матч состоялся на стадионе King Abdullah Sports City в городе Джидда (Саудовская Аравия).

Поединок прошел при территориальном и игровом преимуществе подопечных Гвардиолы. Кстати, испанский наставник в стартовом составе не выпустил ни одного номинального центрального форварда. На этой позиции поочередно оказывались разные игроки: Фоден, Силва, Нуньеш, Грилиш, Ковачич.

С самого начала матча команда из Японии играла от обороны. В течение тридцати минут они делали это достаточно успешно, ведь моментов у ворот Нисикавы почти не было. Однако «Манчестер Сити» постепенно нашел пути преодоления компактной обороны и начал создавать голевые возможности. Давление на защиту азиатской команды дало результат в самом конце тайма: Нуньеш прострелил, Гайбротен срезал мяч в свои ворота.

В первой трети второй половины встречи английский чемпион забил еще дважды. Сначала отличился Ковачич, откликнувшийся на передачу из центра поля и реализовавший выход один на один как настоящий форвард. Затем забил гол Силва. Здесь снова не обошлось без рикошета от Гайбротена.

В финале КЧС «Манчестер Сити» сыграет с бразильским «Флуминенсе». «Урава Ред Даймондс» сразится за третье место с египетским «Аль Ахли». Оба матча состоятся в пятницу, 22 декабря.

Клубный чемпионат мира. 1/2 финала.

«Урава Ред Даймондс» (Япония) – «Манчестер Сити» (Англия) – 0:3

Голы: Гайбротен (45+1, автогол), Ковачич (52), Бернарду Силва (59).

Предупреждения: Аканджи (24), Нуньеш (83).

«Урава Ред Даймондс»: Нисикава, Сикине, Шольц, Гайбротен, Акимото, Ито (Огиварра, 57), Ивао (Кибато, 78), Окубо (Схалк, 57), Ясуи, Коидзуми (Накадзима, 64), Канте 64).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аке, Аканджи (Гвардиол, 64), Стоунз (Филлипс, 77), Уокер, Ковачич, Родри (Гомес, 77), Грилиш, Нуньеш, Бернарду Силва (Бобб, 64), Фоден (Альварес) 64).

Стадион: King Abdullah Sports City (Джидда, Саудовская Аравия).

УРАВА РЕДС ДАЙМОНДС – МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА