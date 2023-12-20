Жузеп ГВАРДИОЛА: «Какой план? Спать, спать и еще раз спать!»

19 декабря состоялся полуфинальный матч клубного чемпионата мира 2023 между командами «Урава Редс» (Япония) и «Манчестер Сити» (Англия). Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «горожан».

После завершения встречи наставник английского клуба Жузеп Гвардиола прокомментировал успех своих подопечных:

«Какой план? Спать, спать и еще раз спать сейчас! Таков наш план. Нам надо отдохнуть. У соперника на один день отдыха больше.

У нас будет выходной, мы поужинаем все вместе и создадим такую атмосферу, чтобы игроки знали, насколько это важно для клуба. Чтобы попасть в этот финал, нужно сделать невероятные вещи, например, выиграть Лигу чемпионов. Возможно, этот матч – единственный такой, для игроков.

Завтра мы начнем смотреть игры «Флуминенсе» и потом постараемся хорошо выступить. Мы еще ничего здесь не выиграли. «Манчестер Сити» здесь впервые. Я представляю эту невероятную организацию и клуб. Финал против «Флуминенсе» – это последний шаг до титула, которого у клуба нет. Так что мы постараемся выиграть», – сказал Гвардиола.

Видеообзор матча Урава Редс – Манчестер Сити – 0:3