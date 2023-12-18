Урава Ред Даймондс – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка клубного чемпионата мира
Во вторник, 19 декабря, японский клуб «Урава Ред Даймондс» и английский «Манчестер Сити» встретятся в полуфинале клубного чемпионата мира. Матч состоится на стадионе King Abdullah Sports City в городе Джидда (Саудовская Аравия). Начало – в 20:00 по киевскому времени.
«Урава Ред Даймондс» - один из самых титулованных клубов Японии. Команда пять раз выигрывала чемпионат страны, восемь раз – Кубок императора, трижды становилась победителем азиатской Лиги чемпионов (крайний раз – в 2022 году). В 2007 году японский клуб занял третье место на клубном чемпионате мира.
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В четвертьфинале текущего розыгрыша турнира «Урава Ред Даймондс» обыграл мексиканский «Леон» (1:0). Для «Манчестер Сити» завтрашний матч будет дебютном на клубном чемпионате мира.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Урава Ред Даймондс» – «Манчестер Сити», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.
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