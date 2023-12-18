Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Урава Ред Даймондс – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Клубный чемпионат мира
Урава Ред Даймондс
19.12.2023 20:00 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
18 декабря 2023, 22:42 | Обновлено 18 декабря 2023, 22:43
305
0

Урава Ред Даймондс – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка клубного чемпионата мира

18 декабря 2023, 22:42 | Обновлено 18 декабря 2023, 22:43
305
0
Урава Ред Даймондс – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 19 декабря, японский клуб «Урава Ред Даймондс» и английский «Манчестер Сити» встретятся в полуфинале клубного чемпионата мира. Матч состоится на стадионе King Abdullah Sports City в городе Джидда (Саудовская Аравия). Начало – в 20:00 по киевскому времени.

«Урава Ред Даймондс» - один из самых титулованных клубов Японии. Команда пять раз выигрывала чемпионат страны, восемь раз – Кубок императора, трижды становилась победителем азиатской Лиги чемпионов (крайний раз – в 2022 году). В 2007 году японский клуб занял третье место на клубном чемпионате мира.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В четвертьфинале текущего розыгрыша турнира «Урава Ред Даймондс» обыграл мексиканский «Леон» (1:0). Для «Манчестер Сити» завтрашний матч будет дебютном на клубном чемпионате мира.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Урава Ред Даймондс» – «Манчестер Сити», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Стал известен первый финалист клубного чемпионата мира
Стало известно, когда Лунин и Зинченко сыграют матчи 1/8 финала ЛЧ
Мудрик, Лунин и Трубин. Стали известны 19 из 32 участников клубного ЧМ-2025
клубный чемпионат мира по футболу Манчестер Сити Урава Редс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин пропустил один мяч. Реал разгромил Вильярреал и стал лидером Ла Лиги
Футбол | 17 декабря 2023, 23:59 5
Лунин пропустил один мяч. Реал разгромил Вильярреал и стал лидером Ла Лиги
Лунин пропустил один мяч. Реал разгромил Вильярреал и стал лидером Ла Лиги

У мадридцев отличились Джуд Беллингем, Родриго, Браим Диас и Лука Модрич

«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы
Футбол | 18 декабря 2023, 16:01 14
«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы
«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы

Разные мысли фанатов по поводу противостояния с «Марселем»

Виктор Цыганков может не сыграть матч с Бетисом. Стала известна причина
Футбол | 18.12.2023, 22:21
Виктор Цыганков может не сыграть матч с Бетисом. Стала известна причина
Виктор Цыганков может не сыграть матч с Бетисом. Стала известна причина
Неистовый Гаттузо на лавке, неудержимый Обамеянг на поле. И бешеные фаны
Футбол | 18.12.2023, 17:00
Неистовый Гаттузо на лавке, неудержимый Обамеянг на поле. И бешеные фаны
Неистовый Гаттузо на лавке, неудержимый Обамеянг на поле. И бешеные фаны
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Футбол | 18.12.2023, 01:35
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
18.12.2023, 13:20 35
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
16.12.2023, 19:05 6
Футбол
В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика
В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика
17.12.2023, 07:40 40
Футбол
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
17.12.2023, 16:40 2
Теннис
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
17.12.2023, 21:45
Другие виды
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
17.12.2023, 01:06 8
Футбол
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
17.12.2023, 22:48 17
Хоккей
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
18.12.2023, 14:20 108
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем