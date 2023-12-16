Стали известны все полуфинальные пары клубного чемпионата мира 2023

15 декабря стали известны все полуфинальные пары на клубном чемпионате мира 2023 в Джидде (Саудовская Аравия).

«Аль-Иттихад» сенсационно уступил египетскому клубу «Аль-Ахли» со счетом 1:3. Единственный гол в саудовской команде забил звездный Карим Бензема на 90+2-й, но на 45-й не сумел забить с пенальти.

В полуфинале КЧМ «Аль-Ахли» сыграет против бразильского «Флуминенсе».

В другом четвертьфинальном поединке японская «Урава Редс» минимально выиграла у «Леона» из Мексики.

За выход в финальный матч японский коллектив поборется с победителем ЛЧ 2022/23 «Манчестер Сити».

«Флуминенсе» и «Манчестер Сити» еще не играли на этом турнире и полуфинальные встречи станут для них первыми.

Клубный чемпионат мира 2023. Четвертьфиналы

Аль-Ахли (Египет) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – 3:1

Леон (Мексика) – Урава Редс (Япония) – 0:1

Клубный чемпионат мира 2023. Полуфиналы

Флуминенсе (Бразилия) – Аль-Ахли (Египет)

Урава Редс (Япония) – Манчестер Сити (Англия)

18 декабря состоится матч между «Флуминенсе» и «Аль-Ахли», а 19 – «Урава Редс» – «Манчестер Сити».