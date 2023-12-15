Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Иттихад сенсационно вылетел из ЧМ. Бензема не забил пенальти
Клубный чемпионат мира
Аль-Ахли Каир
15.12.2023 20:00 – FT 3 : 1
Аль-Иттихад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
15 декабря 2023, 22:20 |
1786
5

Аль-Иттихад сенсационно вылетел из ЧМ. Бензема не забил пенальти

В полуфинал турнира прошел египетский «Аль-Ахли»

15 декабря 2023, 22:20 |
1786
5
Аль-Иттихад сенсационно вылетел из ЧМ. Бензема не забил пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 15 декабря 2023 года состоялся матч 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу между египетским «Аль-Ахли» и саудовским «Аль-Иттихадом». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу команды, которая номинально была хозяином поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Аль-Ахли» открыл счет еще в середине 1-го тайма, когда на 21-й минуте пенальти реализовал Маалул. А вот Карим Бензема свой 11-ти метровый удар на 45-й минуте реализовать не сумел.

За 3 минуты второго тайма «Аль-Ахли» довел счет до разгромного: на 59-й минуте забил Эль Шахат, а на 62-й – Ашур. После удаления Антони Модеста на 90-й минуте Карим Бензема сумел конвертировать численное преимущество саудитов в забитый мяч, но этот гол уже не имел никакого значения.

В полуфинале клубного ЧМ «Аль-Ахли» сыграет с бразильским «Флуминенсе».

Клубный чемпионат мира. 1/4 финала. 15 декабря

Аль-Ахли – Аль-Иттихад – 3:1
Голы: Маалул, 21 (пенальти), Эль Шахат, 59, Ашур, 62 – Бензема, 90+2
Незабитый пенальти: Бензема, 45

По теме:
Леон – Урава Редс – 0:1. Четвертьфинал КЧМ-2023. Видео гола и обзор
Аль-Ахли – Аль-Иттихад. Четвертьфинал КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стал известен соперник Ман Сити в 1/2 финала клубного чемпионата мира 2023
Аль-Иттихад Джидда Аль-Ахли Каир клубный чемпионат мира по футболу Карим Бензема Антони Модест
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Копейки Динамо. Сколько заработали украинские клубы в еврокубках?
Футбол | 15 декабря 2023, 12:18 50
Копейки Динамо. Сколько заработали украинские клубы в еврокубках?
Копейки Динамо. Сколько заработали украинские клубы в еврокубках?

Издание Fotcalc обнародовало заработок клубов УПЛ в еврокубковой кампании 2023/24

Итоги Лиги конференций. Заря заняла третье место. Кто вышел в плей-офф?
Футбол | 15 декабря 2023, 06:05 0
Итоги Лиги конференций. Заря заняла третье место. Кто вышел в плей-офф?
Итоги Лиги конференций. Заря заняла третье место. Кто вышел в плей-офф?

Луганская команда попрощалась с турниром яркой победой над Брейдабликом

Слов не подбирал. Виктор Леоненко подверг критике Георгия Судакова
Футбол | 15.12.2023, 16:09
Слов не подбирал. Виктор Леоненко подверг критике Георгия Судакова
Слов не подбирал. Виктор Леоненко подверг критике Георгия Судакова
Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо
Футбол | 15.12.2023, 09:18
Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо
Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо
ВИДЕО. Булеца сделал ассист за Заглембе в матче чемпионата Польши
Футбол | 15.12.2023, 23:23
ВИДЕО. Булеца сделал ассист за Заглембе в матче чемпионата Польши
ВИДЕО. Булеца сделал ассист за Заглембе в матче чемпионата Польши
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
norma_zap
Найкраща команда Африки виграла у чемпіона Саудівської Аравії, який навіть не найкраща команда Азії. В чому сенсація? 
Ответить
+1
Показать Скрыть 3 ответа
Vitalii_Mykolaiv
Ніяка це не сенсація! Можна купити хоч 10 найдорожчих футболістів світу і не мати команди.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
13.12.2023, 17:59 24
Футбол
Главный тренер Жироны влюблен в игру своего подчиненного
Главный тренер Жироны влюблен в игру своего подчиненного
14.12.2023, 14:33 1
Футбол
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
14.12.2023, 00:15 5
Футбол
Шахтер вернулся к варианту с Кевином. Предлагает 7+3 миллионов евро
Шахтер вернулся к варианту с Кевином. Предлагает 7+3 миллионов евро
14.12.2023, 11:55 7
Футбол
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
14.12.2023, 16:24 9
Биатлон
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
14.12.2023, 13:53 4
Футбол
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
15.12.2023, 06:23 67
Футбол
Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
13.12.2023, 21:15 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем