Аль-Иттихад сенсационно вылетел из ЧМ. Бензема не забил пенальти

Сегодня, 15 декабря 2023 года состоялся матч 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу между египетским «Аль-Ахли» и саудовским «Аль-Иттихадом». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу команды, которая номинально была хозяином поля.

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«Аль-Ахли» открыл счет еще в середине 1-го тайма, когда на 21-й минуте пенальти реализовал Маалул. А вот Карим Бензема свой 11-ти метровый удар на 45-й минуте реализовать не сумел.

За 3 минуты второго тайма «Аль-Ахли» довел счет до разгромного: на 59-й минуте забил Эль Шахат, а на 62-й – Ашур. После удаления Антони Модеста на 90-й минуте Карим Бензема сумел конвертировать численное преимущество саудитов в забитый мяч, но этот гол уже не имел никакого значения.

В полуфинале клубного ЧМ «Аль-Ахли» сыграет с бразильским «Флуминенсе».

Клубный чемпионат мира. 1/4 финала. 15 декабря

Аль-Ахли – Аль-Иттихад – 3:1

Голы: Маалул, 21 (пенальти), Эль Шахат, 59, Ашур, 62 – Бензема, 90+2

Незабитый пенальти: Бензема, 45