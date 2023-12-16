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  4. Аль-Ахли – Аль-Иттихад – 3:1. Бензема не забил пенальти. Видео голов, обзор
Клубный чемпионат мира
Аль-Ахли Каир
15.12.2023 20:00 – FT 3 : 1
Аль-Иттихад
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Клубный чемпионат мира
16 декабря 2023, 01:40 | Обновлено 16 декабря 2023, 01:52
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0

Аль-Ахли – Аль-Иттихад – 3:1. Бензема не забил пенальти. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала клубного чемпионата мира 2023

16 декабря 2023, 01:40 | Обновлено 16 декабря 2023, 01:52
116
0
Аль-Ахли – Аль-Иттихад – 3:1. Бензема не забил пенальти. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В Саудовской Аравии продолжается клубный чемпионат мира 2023 по футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

15 декабря в 1/4 финала команда Аль-Ахли (Египет) обыграла Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) со счетом 3:1.

У саудовского клуба французский форвард Карим Бензема не забил пенальти в конце первого тайма, что стало ключевым эпизодом игры.

В полуфинале победитель матча 19 декабря сыграет против Флуминенсе (Бразилия).

Клубный чемпионат мира 2023

1/4 финала, 15 декабря, Джидда (Саудовская Аравия)

Аль-Ахли (Египет) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – 3:1

Голы: Маалул, 21 (пен), Эль-Шахат, 59, Ашур, 62 – Бензема, 90+2

Незабитый пенальти: Бензема, 45

Сетка плей-офф

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Аль-Иттихад).
90’
Антони Модест (Аль-Ахли Каир) получает красную карточку.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Эмам Ашур (Аль-Ахли Каир).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Hussein El Shahat (Аль-Ахли Каир).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Али Маалул (Аль-Ахли Каир).
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Аль-Иттихад Джидда клубный чемпионат мира по футболу Аль-Ахли Каир Карим Бензема видео голов и обзор пенальти
Источник Sport.ua
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