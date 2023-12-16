Аль-Ахли Каир

В Саудовской Аравии продолжается клубный чемпионат мира 2023 по футболу.

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15 декабря в 1/4 финала команда Аль-Ахли (Египет) обыграла Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) со счетом 3:1.

У саудовского клуба французский форвард Карим Бензема не забил пенальти в конце первого тайма, что стало ключевым эпизодом игры.

В полуфинале победитель матча 19 декабря сыграет против Флуминенсе (Бразилия).

Клубный чемпионат мира 2023

1/4 финала, 15 декабря, Джидда (Саудовская Аравия)

Аль-Ахли (Египет) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – 3:1

Голы: Маалул, 21 (пен), Эль-Шахат, 59, Ашур, 62 – Бензема, 90+2

Незабитый пенальти: Бензема, 45

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