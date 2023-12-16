Аль-Ахли Каир

Аль-Ахли – Аль-Иттихад – 3:1. Бензема не забил пенальти. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала клубного чемпионата мира 2023
В Саудовской Аравии продолжается клубный чемпионат мира 2023 по футболу.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
15 декабря в 1/4 финала команда Аль-Ахли (Египет) обыграла Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) со счетом 3:1.
У саудовского клуба французский форвард Карим Бензема не забил пенальти в конце первого тайма, что стало ключевым эпизодом игры.
В полуфинале победитель матча 19 декабря сыграет против Флуминенсе (Бразилия).
Клубный чемпионат мира 2023
1/4 финала, 15 декабря, Джидда (Саудовская Аравия)
Аль-Ахли (Египет) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – 3:1
Голы: Маалул, 21 (пен), Эль-Шахат, 59, Ашур, 62 – Бензема, 90+2
Незабитый пенальти: Бензема, 45
Сетка плей-офф
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В четвертьфинале японская «Урава Редс» минимально обыграла «Леон» из Мексики
Издание Fotcalc обнародовало заработок клубов УПЛ в еврокубковой кампании 2023/24