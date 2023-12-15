В Саудовской Аравии продолжается клубный чемпионат мира 2023 по футболу.

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В 1/4 финала встречаются команды Аль-Ахли (Египет) и Аль-Иттихад (Саудовская Аравия).

Поединок проходит 15 декабря в 20:00 по Киеву в Джидде на арене King Abdullah Sports City.

В полуфинале победитель матча 19 декабря сыграет против Флуминенсе (Бразилия)

Клубный ЧМ-2023. Сетка плей-офф

Аль-Ахли – Аль-Иттихад. Четвертьфинал КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.