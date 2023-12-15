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Клубный чемпионат мира
Аль-Ахли Каир
15.12.2023 20:00 – 45 1 : 0
Аль-Иттихад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
15 декабря 2023, 20:15 | Обновлено 15 декабря 2023, 20:26
167
0

Аль-Ахли – Аль-Иттихад. Четвертьфинал КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 декабря в 20:00 матч 1/4 финала клубного чемпионата мира

15 декабря 2023, 20:15 | Обновлено 15 декабря 2023, 20:26
167
0
Аль-Ахли – Аль-Иттихад. Четвертьфинал КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В Саудовской Аравии продолжается клубный чемпионат мира 2023 по футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В 1/4 финала встречаются команды Аль-Ахли (Египет) и Аль-Иттихад (Саудовская Аравия).

Поединок проходит 15 декабря в 20:00 по Киеву в Джидде на арене King Abdullah Sports City.

В полуфинале победитель матча 19 декабря сыграет против Флуминенсе (Бразилия)

Клубный ЧМ-2023. Сетка плей-офф

Аль-Ахли – Аль-Иттихад. Четвертьфинал КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

События матча

21’
ГОЛ ! С пенальти забил Али Маалул (Аль-Ахли Каир).
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клубный чемпионат мира по футболу смотреть онлайн Аль-Иттихад Джидда Аль-Ахли Каир
Источник Sport.ua
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