Аль-Ахли – Аль-Иттихад. Четвертьфинал КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 декабря в 20:00 матч 1/4 финала клубного чемпионата мира
В Саудовской Аравии продолжается клубный чемпионат мира 2023 по футболу.
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В 1/4 финала встречаются команды Аль-Ахли (Египет) и Аль-Иттихад (Саудовская Аравия).
Поединок проходит 15 декабря в 20:00 по Киеву в Джидде на арене King Abdullah Sports City.
В полуфинале победитель матча 19 декабря сыграет против Флуминенсе (Бразилия)
Клубный ЧМ-2023. Сетка плей-офф
Аль-Ахли – Аль-Иттихад. Четвертьфинал КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
События матча
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