Урава Ред Даймондс – Манчестер Сити – 0:3. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 19 декабря, японский клуб «Урава Ред Даймондс» и английский «Манчестер Сити» встретились в полуфинале клубного чемпионата мира. Матч состоялся на стадионе King Abdullah Sports City в городе Джидда (Саудовская Аравия).

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Клубный чемпионат мира. 1/2 финала.

«Урава Ред Даймондс» (Япония) – «Манчестер Сити» (Англия) – 0:3

Голы: Гайбротен (45+1, автогол), Ковачич (52), Бернарду Силва (59).

«Урава Ред Даймондс»: Нисикава, Сикине, Шольц, Гайбротен, Акимото, Ито (Огиварра, 57), Ивао (Кибато, 78), Окубо (Схалк, 57), Ясуи, Коидзуми (Накадзима, 64), Канте 64).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аке, Аканджи (Гвардиол, 64), Стоунз (Филлипс, 77), Уокер, Ковачич, Родри (Гомес, 77), Грилиш, Нуньеш, Бернарду Силва (Бобб, 64), Фоден (Альварес) 64).