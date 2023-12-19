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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
19.12.2023 20:00 – FT 0 : 1
Валенсия
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Испания
19 декабря 2023, 21:55 | Обновлено 19 декабря 2023, 22:28
395
1

Валенсия минимально обыграла Райо Вальекано, Яремчук вышел на замену

«Летучие мыши» набрали важные три очка на выезде

19 декабря 2023, 21:55 | Обновлено 19 декабря 2023, 22:28
395
1
Валенсия минимально обыграла Райо Вальекано, Яремчук вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 18-го тура чемпионата Испании, в котором «Валенсия» на выезде минимально переиграла «Райо Вальекано».

Украинский форвард «оранжевых» Роман Яремчук начал встречу на скамейке запасных, но вышел на поле на 82-й минуте. Для него это был 12-й матч в Ла Лиге в текущем сезоне, пока без забитых мячей, но и сыграл он в сумме всего на 3 полных матча.

Отметим, что на 89-й минуте арбитр матча Хавьер Альберола Рохас показал желтую карточку португальцу Тьерри Коррейя, но после подсказки VAR пересмотрел момент и удалил игрока.

У обеих команд до очной встречи было по 20 очков, «Валенсия» немного оторвалась и замыкает десятку лучших команд в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. 18-й тур

«Райо Вальекано» – «Валенсия» – 0:1
Гол: Канос (61).

Удаления: Тьерри Коррейя (90).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’ +1
Тьерри Коррея (Валенсия) получает красную карточку.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Канос (Валенсия).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Alehandro
Ромчик з кожною грою все безпорадніше виглядає... Сьогодні за 15 хвилин на полі встиг: втікаючи в контру, заплутатись у власних ногах і на рівному місці втратити м"яч; в іншій атаці навіщось дати супернику ляпаса; порадіти з командою перемозі... вартує кожної витраченної на нього копійки))
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