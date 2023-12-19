Валенсия минимально обыграла Райо Вальекано, Яремчук вышел на замену
«Летучие мыши» набрали важные три очка на выезде
Состоялся матч 18-го тура чемпионата Испании, в котором «Валенсия» на выезде минимально переиграла «Райо Вальекано».
Украинский форвард «оранжевых» Роман Яремчук начал встречу на скамейке запасных, но вышел на поле на 82-й минуте. Для него это был 12-й матч в Ла Лиге в текущем сезоне, пока без забитых мячей, но и сыграл он в сумме всего на 3 полных матча.
Отметим, что на 89-й минуте арбитр матча Хавьер Альберола Рохас показал желтую карточку португальцу Тьерри Коррейя, но после подсказки VAR пересмотрел момент и удалил игрока.
У обеих команд до очной встречи было по 20 очков, «Валенсия» немного оторвалась и замыкает десятку лучших команд в турнирной таблице.
Чемпионат Испании. 18-й тур
«Райо Вальекано» – «Валенсия» – 0:1
Гол: Канос (61).
Удаления: Тьерри Коррейя (90).
🔚 0-1 | LET'S GOOOOOOOO!!!!!#RayoValencia pic.twitter.com/dcjSesepVQ— Valencia CF (@valenciacf_en) December 19, 2023
События матча
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