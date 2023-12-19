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Украина. Премьер лига
19 декабря 2023, 14:41 | Обновлено 19 декабря 2023, 15:18
4271
26

Источник: Динамо сделало предложение по игроку Черноморца

На Максима Брагару также претендует «Полесье»

19 декабря 2023, 14:41 | Обновлено 19 декабря 2023, 15:18
4271
26
Источник: Динамо сделало предложение по игроку Черноморца
Instagram. Максим Брагару

Киевское «Динамо» сделало трансферное предложение по игроку молодежной сборной Украины и одесского «Черноморца» Максиму Брагару, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

Также на 21-летнего футболиста претендует житомирское «Полесье», которое, как и «Динамо», уже обратилось к руководству «моряков».

Отмечается, что «Полесье» предлагает Максиму Брагару очень хорошие финансовые условия личного контракта, но не будет долго ждать ответа «Черноморца».

Также стоит заметить, что трансферное предложение «Динамо» в разы меньше, чем та сумма, в которую оценивает Брагару портал Transfermarkt (700 тысяч евро).

В этом сезоне на счету Максима Брагару 19 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что им интересуется донецкий «Шахтер».

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Максим Брагару Динамо Киев Полесье Житомир Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ Эндрю Тодос
Источник Telegram
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Комментарии 26
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DK1961
гнилой, больной, полоумный ЧЕРВЬ из ЛК опять выполз из 6-й палаты и поливает своим...инет
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+3
stalevar1250
Болт вам, а не Брагару! 
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+2
Умник
Норм. 3 позиции может закрыть.
1 млн. + бонус по перепродажи Можно дать и гуд.
Не вывозит Диало. Одного Кабаева мало
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+1
Показать Скрыть 5 ответов
Лига конференций без динамо
Суркис опзжшник  хочет в свою помойку кипрскую брагару за 100000-200000 тысяч ,оно в казино за час больше проигрывает болт ему ,а не брагару
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+1
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Remark
Все буде, якщо буде, по класиці - продадуть туди, хто більше запропонує.
І тут ім'я Динамо вже не буде мати значення.
А взагалі Ігорьок сказал: х.й Вам, а не трансфери в зимку. Тому, сподіваюся, що Полісся підсилиться чудовим та перспективним футболістом. І в такому трансфері виграють всі: і клуби і футболіст.
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0
sasha_d99
К сожалению у него заканчивается контракт и его просто необходимо сейчас продать иначе уйдёт бесплатно
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0
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AK.228
Суета лохобанов опезежешних…. Суркіс заначку знайшов 
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-4
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