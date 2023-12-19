Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Теперь самым дорогим украинским игроком является Александр Зинченко
Портал Transfermarkt обновил стоимость всех игроков Английской Премьер-лиги, где выступают 5 украинских футболистов.
Единственным украинцем, кто потерял в стоимости, стал вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик. В этом сезоне на счету звездного полузащитника 2 гола и 2 заработанных пенальти в 15 матчах чемпионата. Его цена упала на 5 миллионов и теперь составляет 40 млн евро.
Из-за этого самым дорогим игроком Украины стал защитник «Арсенала» Александр Зинченко. Он в вопросе трансферной стоимости является стабильным: 42 миллиона евро, как и после прошлого обновления.
Больше всего спрогрессировал другой защитник – Илья Забарный. 21-летний талант из «Борнмута» добавил к своей стоимости 5 миллионов евро и теперь стоит солидные 25 млн. Он сыграл во всех матчах этого сезона АПЛ и не пропустил ни одной игровой минуты.
Также стоит отметить рост стоимости Виталия Миколенко (+3 млн), который наконец-то становится ключевым игроком «Эвертона». В этом розыгрыше чемпионата Англии он уже отметился 2 забитыми мячами в 12 поединках. Обновление стоимости делает его вторым самым дорогим игроком в составе «ирисок» (больше стоит только Амаду Онана – 50 миллионов).
Конечно же, невозможно обойти и Егора Ярмолюка, который в сезоне 2023/24 получил шанс дебютировать в АПЛ и прекрасно им воспользовался, сыграв уже 9 матчей в сильнейшей лиге мира. Аналитики Transfermarkt подняли его стоимость в 2.5 раза (с 1 до 2.5 млн).
Топ самых дорогих украинцев в АПЛ:
- 1. Александр Зинченко («Арсенал», +0 миллионов евро, 42 миллиона евро)
- 2. Михаил Мудрик («Челси», -5 млн, 40 млн)
- 3. Виталий Миколенко («Эвертон», +3 млн, 28 млн)
- 4. Илья Забарный («Борнмут», +5 млн, 25 млн)
- 5. Егор Ярмолюк («Брентфорд», +1.5 млн, 2.5 млн)
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