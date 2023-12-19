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Англия
19 декабря 2023, 15:05 | Обновлено 19 декабря 2023, 15:30
4081
11

Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ

Теперь самым дорогим украинским игроком является Александр Зинченко

19 декабря 2023, 15:05 | Обновлено 19 декабря 2023, 15:30
4081
11
Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Портал Transfermarkt обновил стоимость всех игроков Английской Премьер-лиги, где выступают 5 украинских футболистов.

Единственным украинцем, кто потерял в стоимости, стал вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик. В этом сезоне на счету звездного полузащитника 2 гола и 2 заработанных пенальти в 15 матчах чемпионата. Его цена упала на 5 миллионов и теперь составляет 40 млн евро.

Из-за этого самым дорогим игроком Украины стал защитник «Арсенала» Александр Зинченко. Он в вопросе трансферной стоимости является стабильным: 42 миллиона евро, как и после прошлого обновления.

Больше всего спрогрессировал другой защитник – Илья Забарный. 21-летний талант из «Борнмута» добавил к своей стоимости 5 миллионов евро и теперь стоит солидные 25 млн. Он сыграл во всех матчах этого сезона АПЛ и не пропустил ни одной игровой минуты.

Также стоит отметить рост стоимости Виталия Миколенко (+3 млн), который наконец-то становится ключевым игроком «Эвертона». В этом розыгрыше чемпионата Англии он уже отметился 2 забитыми мячами в 12 поединках. Обновление стоимости делает его вторым самым дорогим игроком в составе «ирисок» (больше стоит только Амаду Онана – 50 миллионов).

Конечно же, невозможно обойти и Егора Ярмолюка, который в сезоне 2023/24 получил шанс дебютировать в АПЛ и прекрасно им воспользовался, сыграв уже 9 матчей в сильнейшей лиге мира. Аналитики Transfermarkt подняли его стоимость в 2.5 раза (с 1 до 2.5 млн).

Топ самых дорогих украинцев в АПЛ:

  • 1. Александр Зинченко («Арсенал», +0 миллионов евро, 42 миллиона евро)
  • 2. Михаил Мудрик («Челси», -5 млн, 40 млн)
  • 3. Виталий Миколенко («Эвертон», +3 млн, 28 млн)
  • 4. Илья Забарный («Борнмут», +5 млн, 25 млн)
  • 5. Егор Ярмолюк («Брентфорд», +1.5 млн, 2.5 млн)
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Александр Зинченко Михаил Мудрик Егор Ярмолюк Виталий Миколенко Илья Забарный Челси Арсенал Лондон Брентфорд Борнмут Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу финансы Transfermarkt
Источник Transfermarkt
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Комментарии 11
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Виктор Войцеховский
Забарный сейчас стоит уж никак не меньше 35 лямов. Вообще странная история, когда 21 летнего игрока топ чемпа оценивают также как 28 летнего бокопора, который ни дня не играл в Европе и стабильно привозит.
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+3
Remark
Міші пора вже думати наперед та розкручувати свій тік-ток та інстаграм. Бо буде біда і скажуть: Міша, в тебе скучне лице в футболі, тобі грошей ніхто не дасть)))
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+2
Alex T
Дутый ценник на блондина начинает меняться на реальный 
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+2
Владислав Рейский
У нас столько приличных игроков что надо выходить на ЧЕ и там достойно выступить наконец-то!
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+1
sashav2007
Ось вам реальний стан справ з продажем гравців Динамо і Шахтаря.. 
ЩД продає "нікого" за гроші, а ДК продає гравців за безцінь.... 
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+1
Remark
Ну що не кажіть, але це реальна ціна за Мішу. Просто 100 лямів, то чи якийсь відмив бабла, чи когось сильно намахали...
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+1
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Saar
Напис "зіркового півзахисника" вже смішить Йому потрібно було йти в легку атлетику, на 100 метрівку. Бо по м'ячу він бити не вміє, а лиш біжить з ним по фланзі.
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+1
Умник
40 млн мудрык. За 2 гола и 2 асиста.
Мдаа
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+1
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Tasha19
Миколенко щось мало, всього +3 млн.
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0
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