Мудрик снова подешевел. Обновлены ценники на украинцев в АПЛ

Портал Transfermarkt обновил стоимость всех игроков Английской Премьер-лиги, где выступают 5 украинских футболистов.

Единственным украинцем, кто потерял в стоимости, стал вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик. В этом сезоне на счету звездного полузащитника 2 гола и 2 заработанных пенальти в 15 матчах чемпионата. Его цена упала на 5 миллионов и теперь составляет 40 млн евро.

Из-за этого самым дорогим игроком Украины стал защитник «Арсенала» Александр Зинченко. Он в вопросе трансферной стоимости является стабильным: 42 миллиона евро, как и после прошлого обновления.

Больше всего спрогрессировал другой защитник – Илья Забарный. 21-летний талант из «Борнмута» добавил к своей стоимости 5 миллионов евро и теперь стоит солидные 25 млн. Он сыграл во всех матчах этого сезона АПЛ и не пропустил ни одной игровой минуты.

Также стоит отметить рост стоимости Виталия Миколенко (+3 млн), который наконец-то становится ключевым игроком «Эвертона». В этом розыгрыше чемпионата Англии он уже отметился 2 забитыми мячами в 12 поединках. Обновление стоимости делает его вторым самым дорогим игроком в составе «ирисок» (больше стоит только Амаду Онана – 50 миллионов).

Конечно же, невозможно обойти и Егора Ярмолюка, который в сезоне 2023/24 получил шанс дебютировать в АПЛ и прекрасно им воспользовался, сыграв уже 9 матчей в сильнейшей лиге мира. Аналитики Transfermarkt подняли его стоимость в 2.5 раза (с 1 до 2.5 млн).

Топ самых дорогих украинцев в АПЛ: