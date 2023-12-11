Transfermarkt обновил ценники на игроков УПЛ. Сколько прибавили Судакову?

Известный портал Transfermarkt обновил ценники на игроков Украинской Премьер-лиги. Новую стоимость получили 438 футболистов.

Тройку самых дорогих игроков по итогам обновления открыл Артем Бондаренко, который подешевел на 1 миллион евро и теперь стоит 9 миллионов.

Второе место занял Георгий Судаков, который больше всего прибавил в трансферной стоимости по сравнению с прошлым обновлением. Теперь его цена – 18 миллионов евро (ранее было 15 млн).

Самым дорогим игроком УПЛ остается защитник Николай Матвиенко. Его трансферная стоимость не изменилась и продолжает составлять солидные 20 миллионов евро.

Топ-20 самых дорогих игроков УПЛ: