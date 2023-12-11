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  4. Transfermarkt обновил ценники на игроков УПЛ. Сколько прибавили Судакову?
Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 15:57 | Обновлено 11 декабря 2023, 16:01
2707
2

Transfermarkt обновил ценники на игроков УПЛ. Сколько прибавили Судакову?

Самым дорогим игроком лиги остается Николай Матвиенко

11 декабря 2023, 15:57 | Обновлено 11 декабря 2023, 16:01
2707
2
Transfermarkt обновил ценники на игроков УПЛ. Сколько прибавили Судакову?
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Transfermarkt обновил ценники на игроков Украинской Премьер-лиги. Новую стоимость получили 438 футболистов.

Тройку самых дорогих игроков по итогам обновления открыл Артем Бондаренко, который подешевел на 1 миллион евро и теперь стоит 9 миллионов.

Второе место занял Георгий Судаков, который больше всего прибавил в трансферной стоимости по сравнению с прошлым обновлением. Теперь его цена – 18 миллионов евро (ранее было 15 млн).

Самым дорогим игроком УПЛ остается защитник Николай Матвиенко. Его трансферная стоимость не изменилась и продолжает составлять солидные 20 миллионов евро.

Топ-20 самых дорогих игроков УПЛ:

  • 1. Николай Матвиенко («Шахтер», 20 миллионов евро, +0 миллионов евро)
  • 2. Георгий Судаков («Шахтер», 18 млн, +3 млн)
  • 3. Артем Бондаренко («Шахтер», 9 млн, -1 млн)
  • 4. Георгий Бущан («Динамо», 7 млн, +0 млн)
  • 5-8. Даниил Сикан («Шахтер», 6 млн, +2 млн)
  • 5-8. Лассина Траоре («Шахтер», 6 млн, -1 млн)
  • 5-8. Николай Шапаренко («Динамо», 6 млн, -1 млн)
  • 5-8. Виталий Буяльский («Динамо», 6 млн, +0 млн)
  • 9-12. Валерий Бондарь («Шахтер», 5 млн, +0 млн)
  • 9-12. Дмитрий Ризнык («Шахтер», 5 млн, +2 млн)
  • 9-12. Александр Пихаленок («Днепр-1», 5 млн, +0 млн)
  • 9-12. Александр Зубков («Шахтер», 5 млн, +0 млн)
  • 13-14. Дмитрий Крыськив («Шахтер», 4 млн, -1 млн)
  • 13-14. Ефим Конопля («Шахтер», 4 млн, +0 млн)
  • 15. Ираклий Азаров («Шахтер», 1.5 млн, +1 млн)
  • 16-20. Невертон («Шахтер», 3 млн, +0 млн)
  • 16-20. Эгиналду («Шахтер», 3 млн, +0 млн)
  • 16-20. Владислав Ванат («Динамо», 3 млн, +1 млн)
  • 16-20. Александр Тымчик («Динамо», 3 млн, +0 млн)
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Источник Transfermarkt
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contr
Довбойоби тільки гроші рахуєте !? На фронт пиздуйте ☝️☝️☝️
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-2
contr
Продайте уже дебила 
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-2
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