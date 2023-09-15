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Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 03:20 | Обновлено 15 сентября 2023, 03:56
218
0

Кто стоит больше всех? Transfermarkt обновил ценники на футболистов УПЛ

Наибольшая трансферная стоимость – у Николая Матвиенко из «Шахтера»

15 сентября 2023, 03:20 | Обновлено 15 сентября 2023, 03:56
218
0
Кто стоит больше всех? Transfermarkt обновил ценники на футболистов УПЛ
ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Известный веб-портал Transfermarkt обновил ценники футболистов Украинской Премьер-лиги.

Наибольшую трансферную стоимость среди игроков УПЛ у Николая Матвиенко из «Шахтера» (20 млн евро).

В топ-5 также входят горняки Георгий Судаков (15 млн евро), Артем Бондаренко (10 млн евро), Лассина Траоре (7 млн евро), а также динамовцы Николай Шапаренко и Георгий Бущан (по 7 млн евро).

Топ-10 игроков УПЛ с самой большой трансферной стоимостью:

  1. Николай Матвиенко (Шахтер) – 20 млн евро
  2. Георгий Судаков (Шахтер) – 15 млн евро
  3. Артем Бондаренко (Шахтер) – 10 млн евро
  4. Лассина Траоре (Шахтер) – 7 млн евро
  5. Николай Шапаренко (Динамо) – 7 млн евро
  6. Георгий Бущан (Динамо) – 7 млн евро
  7. Виталий Буяльский (Динамо) – 6 млн евро
  8. Валерий Бондарь (Шахтер) – 5 млн евро
  9. Александр Пихаленок (Днепр-1) – 5 млн евро
  10. Александр Зубков (Шахтер) – 5 млн евро

Топ-5 игроков УПЛ, которые прибавили в стоимости:

  1. Эгиналдо (Шахтер) +2,1 млн = 3 млн евро
  2. Невертон (Шахтер) +1,8 млн = 3 млн евро
  3. Дмитрий Резник (Шахтер) +1 млн = 3 млн евро
  4. Ираклий Азаров (Шахтер) +1 млн = 2,5 млн евро
  5. Алексей Кащук (Шахтер) +0,7 млн = 2,5 млн евро

Топ-5 игроков УПЛ, стоимость которых снизилась:

  1. Георгий Бущан (Динамо) – минус 1 млн = 7 млн евро
  2. Николай Шапаренко (Динамо) – минус 1 млн = 7 млн евро
  3. Виталий Буяльский (Динамо) – минус 1 млн = 6 млн евро
  4. Иван Петряк (Шахтер) – минус 0,5 млн = 1 млн евро
  5. Олег Кудрик (Полесье) – минус 0,1 млн = 0,3 млн евро

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Transfermarkt трансферы трансферы УПЛ финансы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Эгиналдо Невертон Дмитрий Ризнык Ираклий Азаров Алексей Кащук Георгий Бущан Николай Шапаренко Виталий Буяльский Иван Петряк Олег Кудрик выбор редакции Николай Матвиенко Георгий Судаков Артем Бондаренко Лассина Траоре Валерий Бондарь Александр Пихаленок Александр Зубков
Источник Transfermarkt
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