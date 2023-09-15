Кто стоит больше всех? Transfermarkt обновил ценники на футболистов УПЛ
Наибольшая трансферная стоимость – у Николая Матвиенко из «Шахтера»
Известный веб-портал Transfermarkt обновил ценники футболистов Украинской Премьер-лиги.
Наибольшую трансферную стоимость среди игроков УПЛ у Николая Матвиенко из «Шахтера» (20 млн евро).
В топ-5 также входят горняки Георгий Судаков (15 млн евро), Артем Бондаренко (10 млн евро), Лассина Траоре (7 млн евро), а также динамовцы Николай Шапаренко и Георгий Бущан (по 7 млн евро).
Топ-10 игроков УПЛ с самой большой трансферной стоимостью:
- Николай Матвиенко (Шахтер) – 20 млн евро
- Георгий Судаков (Шахтер) – 15 млн евро
- Артем Бондаренко (Шахтер) – 10 млн евро
- Лассина Траоре (Шахтер) – 7 млн евро
- Николай Шапаренко (Динамо) – 7 млн евро
- Георгий Бущан (Динамо) – 7 млн евро
- Виталий Буяльский (Динамо) – 6 млн евро
- Валерий Бондарь (Шахтер) – 5 млн евро
- Александр Пихаленок (Днепр-1) – 5 млн евро
- Александр Зубков (Шахтер) – 5 млн евро
Топ-5 игроков УПЛ, которые прибавили в стоимости:
- Эгиналдо (Шахтер) +2,1 млн = 3 млн евро
- Невертон (Шахтер) +1,8 млн = 3 млн евро
- Дмитрий Резник (Шахтер) +1 млн = 3 млн евро
- Ираклий Азаров (Шахтер) +1 млн = 2,5 млн евро
- Алексей Кащук (Шахтер) +0,7 млн = 2,5 млн евро
Топ-5 игроков УПЛ, стоимость которых снизилась:
- Георгий Бущан (Динамо) – минус 1 млн = 7 млн евро
- Николай Шапаренко (Динамо) – минус 1 млн = 7 млн евро
- Виталий Буяльский (Динамо) – минус 1 млн = 6 млн евро
- Иван Петряк (Шахтер) – минус 0,5 млн = 1 млн евро
- Олег Кудрик (Полесье) – минус 0,1 млн = 0,3 млн евро
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