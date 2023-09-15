Кто стоит больше всех? Transfermarkt обновил ценники на футболистов УПЛ

Известный веб-портал Transfermarkt обновил ценники футболистов Украинской Премьер-лиги.

Наибольшую трансферную стоимость среди игроков УПЛ у Николая Матвиенко из «Шахтера» (20 млн евро).

В топ-5 также входят горняки Георгий Судаков (15 млн евро), Артем Бондаренко (10 млн евро), Лассина Траоре (7 млн евро), а также динамовцы Николай Шапаренко и Георгий Бущан (по 7 млн евро).

Топ-10 игроков УПЛ с самой большой трансферной стоимостью:

Николай Матвиенко (Шахтер) – 20 млн евро Георгий Судаков (Шахтер) – 15 млн евро Артем Бондаренко (Шахтер) – 10 млн евро Лассина Траоре (Шахтер) – 7 млн евро Николай Шапаренко (Динамо) – 7 млн евро Георгий Бущан (Динамо) – 7 млн евро Виталий Буяльский (Динамо) – 6 млн евро Валерий Бондарь (Шахтер) – 5 млн евро Александр Пихаленок (Днепр-1) – 5 млн евро Александр Зубков (Шахтер) – 5 млн евро

Топ-5 игроков УПЛ, которые прибавили в стоимости:

Эгиналдо (Шахтер) +2,1 млн = 3 млн евро Невертон (Шахтер) +1,8 млн = 3 млн евро Дмитрий Резник (Шахтер) +1 млн = 3 млн евро Ираклий Азаров (Шахтер) +1 млн = 2,5 млн евро Алексей Кащук (Шахтер) +0,7 млн = 2,5 млн евро

Топ-5 игроков УПЛ, стоимость которых снизилась: