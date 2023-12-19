Известно, на каких условиях Скрипник будет работать в Металлисте 1925
Специалист завершил этап тренерской карьеры в Полтаве
Как стало известно Sport.ua, сегодня Виктор Скрипник подписал контракт с «Металлистом 1925» и стал главным тренером харьковской команды.
По информации нашего источника, новое руководство ФК уже давно проявляло интерес к Виктору Скрипнику, даже гарантировало ему, по крайней мере, ту же зарплату, что он имел в «Ворскле» – 45 тысяч евро ежемесячно. Преградой для перехода этого специалиста мог стать разве что длительный срок контракта с полтавчанами. Но после того, как Скрипник и ФК «Ворскла» по обоюдному согласию сторон расторгли соглашение, его появление у руля «Металлиста 1925» стало реальностью.
По имеющейся информации, полтавчане вынуждены были отпустить Скрипника, потому что были не в состоянии выполнять условия контракта, в конце концов, и выступление команды желало лучшего.
В ближайшие дни Скрипник определится, кто ему будет помогать в «Металлисте 1925».
Сейчас харьковский клуб занимает 12 место в УПЛ, набрав 15 очков.
Напомним, что также стало известно, кто может возглавить «Ворсклу» вместо Виктора Скрипника.
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