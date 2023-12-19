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Украина. Премьер лига
19 декабря 2023, 20:31 |
3107
4

Стало известно, кто может заменить Скрипника в Ворскле

У полтавчан будет новый главный тренер

19 декабря 2023, 20:31 |
3107
4
Стало известно, кто может заменить Скрипника в Ворскле
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Как стало известно Sport.ua, ФК «Ворскла» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с главным тренером Виктором Скрипником.

По нашей информации, на вакантную должность рулевого уже есть пять претендентов, но пока клубное руководство склоняется к тому, что до конца сезона исполняющим обязанности главного тренера будет Сергей Долганский, который с 2019 года отвечал в команде за подготовку вратарей.

Напомним, что «Ворскла» сейчас занимает седьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 23 очка.

Ранее Sport.ua сообщал, что клубное руководство «Металлиста 1925» проявляет интерес к Виктору Скрипнику.

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чемпионат Украины по футболу Виктор Скрипник отставка назначение тренера Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Сергей Долганский инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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BekXan
Вірт був би гарним кандидатом.Долганський звісно кандидат ,але це не рішення зараз для команди.Керівництво клубу ще ті полупокери але це вже повна якась економія.
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+1
Gargantua
Скрипнику обещали хорошее финансирование и борьбу за чемпионство. А вместо этого пришлось продать лидеров и наигрывать молодежб из дубля.
Скрипник поработал очень хорошо. Твердыми игроками основы стали Павлюк, Нестеренко, Исенко, Крупский.
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-1
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