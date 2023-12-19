Стало известно, кто может заменить Скрипника в Ворскле
У полтавчан будет новый главный тренер
Как стало известно Sport.ua, ФК «Ворскла» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с главным тренером Виктором Скрипником.
По нашей информации, на вакантную должность рулевого уже есть пять претендентов, но пока клубное руководство склоняется к тому, что до конца сезона исполняющим обязанности главного тренера будет Сергей Долганский, который с 2019 года отвечал в команде за подготовку вратарей.
Напомним, что «Ворскла» сейчас занимает седьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 23 очка.
Ранее Sport.ua сообщал, что клубное руководство «Металлиста 1925» проявляет интерес к Виктору Скрипнику.
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