Стало известно, кто может заменить Скрипника в Ворскле

Как стало известно Sport.ua, ФК «Ворскла» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с главным тренером Виктором Скрипником.

По нашей информации, на вакантную должность рулевого уже есть пять претендентов, но пока клубное руководство склоняется к тому, что до конца сезона исполняющим обязанности главного тренера будет Сергей Долганский, который с 2019 года отвечал в команде за подготовку вратарей.

Напомним, что «Ворскла» сейчас занимает седьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 23 очка.

Ранее Sport.ua сообщал, что клубное руководство «Металлиста 1925» проявляет интерес к Виктору Скрипнику.