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Украина. Премьер лига
15 декабря 2023, 21:10 | Обновлено 15 декабря 2023, 21:23
919
0

Металлист 1925: курс на Испанию и тренер из-за рубежа?

Харьковчане первые дни после отпуска проведут в Киеве

15 декабря 2023, 21:10 | Обновлено 15 декабря 2023, 21:23
919
0
Металлист 1925: курс на Испанию и тренер из-за рубежа?
ФК Металлист 1925

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Металлиста 1925» после десятидневных тренировок в Киеве 24 января 2024 года планируют отправиться на сбор в Испанию, где сыграют 7-8 контрольных поединков.

По возвращении на Родину три дня будут готовиться к календарному матчу 18 тура чемпионата УПЛ – с «Динамо», который состоится 24 февраля.

По информации нашего источника пока что ряды харьковчан никто не покинул.

Что касается тренерского вопроса, то пока изменений в нем нет. Клубное руководство проявляет интерес к руководителю «Ворсклы» Виктору Скрипнику, однако, также не исключен вариант, что команду возглавит иностранный специалист, поскольку могут возникнуть преграды с условиями ухода Скрипника из «Ворсклы».

«Металлист 1925» набрав 15 очков, занимает 12 место в УПЛ.

Ранее сообщалось, что автобус «Металлиста 1925» был конфискован полицией у харьковчан возле стадиона «Левый берег».

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Металлист 1925 инсайд контрольные матчи УПЛ Виктор Скрипник Украинская Премьер-лига учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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