Юрист: «Неизвестно почему автобус Металлиста был у Металлиста 1925»

В понедельник, 11 декабря, харьковский клуб «Металлист 1925» после матча 17-го тура УПЛ с «Александрией» остался без клубного автобуса.

Как уже сообщалось, автобус «Металлиста 1925» был конфискован полицией у харьковчан возле стадиона «Левый берег». Как сообщил юрист Юрий Юрченко, транспортное средство было отправлено на штрафплощадку «в ожидании его дальнейшей реализации через торги для погашения долгов ФК «Металлист» перед кредиторами, среди которых и футболисты».

Sport.ua обратился к Юрию Юрченко с просьбой эксклюзивно разъяснить нюансы данной конфискации.

- Арбитражный управляющий не стал из-под «Металлиста 1925» вытаскивать одеяло, как это в свое время сделало государство с имуществом ФК «Металлист», когда забрало его из-за уголовного дела и оставило людей ни с чем. И сейчас от имущества бывшего «Металлиста» остался некоторый транспорт, включая автобус, который почему-то был в использовании у «Металлиста 1925». Этот автобус был в розыске согласно уголовному делу о банкротстве ФК «Металлист». Это дело длится более 3-х лет.

– Что может быть дальше с автобусом?

– Он может быть реализован, как и любое другое имущество, которое может принадлежать ФК «Металлист» согласно дела о его банкротстве. Так могло произойти и с другим недвижимым имущество, в частности - стадионом, которое государство каким-то странный, как по мне, образом забрало через спецконфискацию. Если бы не это, то были бы большие шансы восстановить тот «Металлист», а не ликвидировать его как банкрота. Впрочем, государство это сделало, но еще остался некоторый транспорт. В том числе, и автобус. Вчера его изъяли, но «Металлист 1925» со стадиона граждански довезли до базы в Счастливом, и только после этого автобус в сопровождении полиции был доставлен на штрафплощадку.

– «Металлист 1925» может вернуть себе этот автобус?

– Да. Через определенную процедуру его сможет выкупить любой, в том числе - и «Металлист 1925», который неизвестно почему и как пользовался имуществом ФК «Металлист». При покупке автобуса ни у кого из вероятных покупателей не будет приоритета. Все будет происходить на общих основаниях.

– Говорят, что новый «Металлист» Ярославского признан правопреемником старого «Металлиста». Это как-то меняет положение дел по долгам старого «Металлиста»?

– Это два разных юридических лица. Повторюсь: если бы из-за уголовного дела, к которому старый «Металлист», возможно, нет никакого дела, не было бы конфисковано почти все клубное имущество, то была бы возможность сохранить тот «Металлист». То есть, это одно юридическое дело. А сейчас правопреемником признают другой «Металлист». Он забрал себе имя и славу того «Металлиста», поэтому должен забрать себе и долги. И сейчас по инстанциям идут два отдельных судебных дела. И пока речь в основном идет сугубо по спортивной части.

– Какую часть долгов того «Металлиста» покроет автобус, который был изъят у «Металлиста 1925»?

– Совсем небольшую. Он оценивается ориентировочно в 70-80 тысяч долларов. А вообще там долгов на сотни миллионов гривен, если я не ошибаюсь. Кажется, тот «Металлист» на момент банкротства был среди лидеров по долгам по зарплате работникам. Опять напомню, что государство через уголовное дело, на которое наложен секретный гриф, выдернуло из-под «Металлиста» одеяло, которое могло его спасти. То есть, это все стало гарантом того, что ни кредиторы, ни те, кому клуб был должен средства, не смогут получить свое.