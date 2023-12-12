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Украина. Премьер лига
12 декабря 2023, 11:57 |
893
1

ФОТО. Расплата за долги предшественника. У Металлиста 1925 забрали автобус

Транспорт конфисковали прямо перед стадионом

12 декабря 2023, 11:57 |
893
1
ФОТО. Расплата за долги предшественника. У Металлиста 1925 забрали автобус
ФК Металлист 1925

Клубный автобус харьковского «Металлиста 1925» был конфискован национальной полицией непосредственно возле стадиона «Левый берег», где харьковчане проводили номинально домашний матч против «Александрии» (0:3).

Фотографии того, как представители правопорядка «наведались» к харьковчанам, опубликовал в своем Telegram-канале юрист Юрий Юрченко. Как сообщил источник, автобус был отправлен на штрафплощадку «в ожидании его дальнейшей реализации через торги для погашения долгов ФК «Металлист» перед кредиторами, среди которых и футболисты».

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Віктор Коробка
Щось дуже серйозні інвестори прийшли в Металіст.
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