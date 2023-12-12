ФОТО. Расплата за долги предшественника. У Металлиста 1925 забрали автобус
Транспорт конфисковали прямо перед стадионом
Клубный автобус харьковского «Металлиста 1925» был конфискован национальной полицией непосредственно возле стадиона «Левый берег», где харьковчане проводили номинально домашний матч против «Александрии» (0:3).
Фотографии того, как представители правопорядка «наведались» к харьковчанам, опубликовал в своем Telegram-канале юрист Юрий Юрченко. Как сообщил источник, автобус был отправлен на штрафплощадку «в ожидании его дальнейшей реализации через торги для погашения долгов ФК «Металлист» перед кредиторами, среди которых и футболисты».
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