Разгром и сильная надпись на щитках. Александрия одолела Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» и ФК «Александрия» встретились в понедельник, 11 декабря, в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу. Обе команды находятся совсем рядом с зоной вылета, поэтому перед зимней паузой в чемпионате им нужно было набирать очки.

Олег Голодюк по сравнению с предыдущим поединком, а это был перенесенный матч 3-го тура с киевским «Динамо» (2:4), провел значительную ротацию. Почти полностью была изменена линия обороны: Жичиков, Курило и Безуглый вышли на поле вместо Фарины, Червака и Капинуса. В центре поля Андрей Ткачук играл с первых минут вместо Бычека, а на острие атаки вместо Сидорова в стартовый состав попал Борячук.

Руслан Ротань сделал три замены по сравнению с проигранным матчем прошлого тура с «Кривбассом» (1:2). Никита Шевченко вернулся в ворота вместо Ермакова, Логинов играл в центре защиты вместо Савченко, а Скорко заменил Смирного. Кстати, команда вышла на поединок в форме необычного цвета – оранжевого. Это связано с 75-летием александрийского футбола. По информации пресс-службы клуба, оранжевая форма – это знак уважения к первому профессиональному клубу города ФК «Шахтер», основанному в 1948 году. Он выступал в чемпионате УССР в 60-х годах прошлого столетия.

ФК «Металлист 1925»

Первые три минуты матча команды провели на высокой скорости. Появилась надежда, что матч будет интересным. Однако футболисты значительно снизили темп. В течение почти всей первой половины встречи оба коллектива подолгу держали мяч в районе центральной линии поля, использовали много поперечных ремней, а вот передач острых, вертикальных было мало. Соответственно, с голевыми моментами сложилась аналогичная ситуация. За 45 минут команды на двоих нанесли лишь один удар в створ ворот. На 29-й минуте Курило обрезался перед штрафной, Джевани отобрал у него мяч, вошел в штрафную и нанес удар — Сидоренко в падении совершил сейв и спас «Металлист 1925» от гола. Джевани мог бы пробить лучше.

Из событий первого тайма еще можно упомянуть два падения игроков «Александрии» в штрафной площадке хозяев поля. В первом случае Кулаков боролся с Курило, во втором – Кулаковский после паса Шулянского пытался пробить по воротам, но натолкнулся на Дмитренко. Арбитр Александр Соловьян после консультаций с VAR пенальти не назначил.

ФК «Металлист 1925»

В перерыве Олег Голодюк провел двойную замену, выпустив Русина и Сидорова вместо Ари Моуры и Борячука. Таким образом, тренер, видимо, хотел улучшить атакующие действия и играть на победу. Однако это не помогло. За весь матч харьковские футболисты нанесли лишь один удар по воротам. Зато «Металлист 1925» отметился очередным исключением. На 71-й минуте Жичиков сфолил против мчавшегося к воротам харьковчан игрока «Александрии». Защитник получил вторую желтую карточку в матче. Учитывая это удаление, харьковская команда в первой части текущего чемпионата провела в меньшинстве 207 минут (без учета компенсированного времени).

За семь минут до удаления гости открыли счет в матче. Трижды в одной атаке били по воротам подопечные Ротаня. Сначала Шулянский пробил примерно с 18 метров – Сидоренко отбил мяч в левую сторону от себя. Кулаков сыграл на добивании – мяч попал в штангу. Затем он оказался у Скорко, мощно пробившего в дальний угол ворот.

ФК «Металлист 1925»

На 75-й минуте Плакса ударом из-за пределов штрафной удвоил преимущество «Александрии». Мяч попал в дальнюю штангу и влетел в ворота. 21-летний игрок после гола показал свои щитки на камеру. На них было написано: «Верните Героев Азовстали». Молодой футболист получил предупреждение, но не за надпись, а за то, что вытащил щитки из-под гетр. Нельзя нарушать амуницию во время игры.

Тот же Плакса добил «Металлист 1925». На 83-й минуте Капинус хотел отдать пас на Сидоренко, но сделал это слишком слабо. Плакса завладел мячом, вышел один на один с голкипером и переиграл его.

«Александрия» заслужила эту победу. Второй тайм команда провела гораздо мощнее оппонента. И дело не в удалении, до него подопечные Ротаня уже играли лучше. Ярко свидетельствует об этом соотношение ударов по воротам за матч: 22 против 1. При этом гости 12 раз попали в створ ворот.

Для харьковчан это пятое поражение подряд. Для александрийцев первая победа в гостях после 10 игр с ничьими и поражениями.

Украинская Премьер-лига. 17 тур.

«Металлист 1925» – «Александрия» – 0:3

Голы: Скорко (64), Плакса (75, 83).

Предупреждения: Габелок (42), Жичиков (48), А.Ткачук (60) – Плакса (76), Сигеев (82).

Удаление: Жичиков (71, второе предупреждение).

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Е.Ткачук, Курило, Безуглый, Габелок, Ари Моура (Русин, 46), А.Ткачук (Капіиус 76), Мартынюк, Дмитренко (Ременюк 76), Борячук (Сидоров, 46).

«Александрия»: Шевченко, Кравченко (Савченко, 57), Сигеев (Ващенко, 87), Кулаков (Андрейчук, 80), Шулянский (Калитвинцев, 87), Кулаковский, Логинов, Плакса, Скорко, Джевани (Безерра, 57), Копина.

Арбитр: Александр Соловьян (Киев).

Стадион: «Левый берег» (урочище «Млыновое», Киевская область).

МЕТАЛЛИСТ 1925 - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

«Металлист 1925» (замены): Сидоров - 5.0, Русин - 5.0, Ременюк - 5.0, Капинус - 4.5.

«Александрия» (замены): Савченко - 5.5, Безерра - 5.5, Андрейчук, Ващенко, Калитвинцев - б/о.